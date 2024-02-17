“種植雜交水稻是非常有效的幫扶”

布隆迪布瓊布拉農村省魯卡拉姆墾區雜交水稻減貧示範村水稻豐收。圖為中國援布隆迪農業專家和當地村民分享豐收的喜悅。吳培洋攝（來源：人民日報） 中評社北京2月17日電／據人民日報報導， “瞧，我們的雜交水稻長得多漂亮！”從布隆迪最大城市布瓊布拉驅車前往中國援布隆迪農業技術示範中心的路上，中國援布高級農業專家組組長楊華德指著窗外成片的稻田說。



農業是布隆迪的支柱產業。自2009年起，中國政府連續派遣6批高級農業專家組赴布隆迪開展援外任務。“援助一個項目，發展一個產業”，中布農業合作為布隆迪實現“人人有飯吃、家家有所蓄”的發展目標作出了切實貢獻。



“我們的生活確實不一樣了”



汽車緩緩駛入村莊，路邊遍布二層小樓，還有工人在腳手架上忙著建新房。看見貼著“中國援助”標識的汽車，許多村民高興地圍上來。“這就是我們的第一個雜交水稻減貧示範村——林格四村。”楊華德說。



2018年，中國專家組在布班扎省基航佳縣林格四村建設了第一個雜交水稻示範項目，向村裡提供首季生產性投入基金和技術指導，從村裡選擇知識青年作為技術帶頭人培養，並對合作社農戶進行培訓，村裡共134戶1072人種上了雜交水稻。如今，林格四村的水稻單產增長136%，人年均擁有糧食900多公斤，全村實現了脫貧。



“他家是第一批示範戶之一”“這一戶剛剛蓋了新房”……說起林格四村的發展，楊華德如數家珍。看到村民約翰走過來，楊華德指向他身後的一座漂亮小樓說：“那是他家新蓋的樓房，對面是他建的大米加工廠。”



約翰有12個孩子。“我們家孩子多，以前這麼多人吃飯是個大問題，一天能吃上兩頓就很不容易了。”他說，“現在，全家不僅頓頓能吃飽，還開了加工廠，孩子們也都上了學。”



“我們的生活確實不一樣了。”33歲的易吉德在一旁說，中國專家總是在田間地頭指導，大家遇到任何問題都會得到及時幫助。“我家以前只種了半公頃普通水稻，一年收成不到兩噸，還不夠自家吃。在中國專家指導下，我們種了雜交水稻，種植面積擴大到1.5公頃，每公頃產量提高到七八噸，糧食不但吃不完，還能拿出去賣，每季收入有1500萬布隆迪法郎（約合5244美元）。”

