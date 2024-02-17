共慶新春體現中阿友好情誼（大使隨筆）

1月27日晚，在阿聯酋首都阿布扎比酋長國皇宮劇院，中國中央芭蕾舞團演員們在演出中國賀歲芭蕾舞劇《過年》。（來源：新華社） 中評社北京2月17日電／據人民日報報導，龍年春節到來之際，杜拜歌劇院舉行阿聯酋華僑華人春節聯歡晚會，阿布扎比盧浮宮舉辦“龍舞阿布”迎新年快閃活動，世界最高建築杜拜哈利法塔下舉行“歡樂春節”大巡游，杜拜龍城早早為八方來客備好舞龍、京劇和中國功夫表演，洋溢著歡慶新春的喜悅氣氛。



慶祝春節成為阿聯酋新風尚，春節文化已經融入阿聯酋社會生活。2024年阿布扎比國際藝術節邀請中國擔任主賓國，並將中國賀歲芭蕾舞劇《過年》作為開幕式演出節目。富有濃鬱民族色彩的酋長國宮酒店用栩栩如生的祥龍圖案裝飾入口和大堂，阿聯酋各大旅遊景點競相推出“中國美食指南”和特色春節文化體驗活動。位於阿布扎比的法拉利主題公園大年初一舉辦春節廟會活動，讓當地民眾近距離感受春節氛圍，領略中國文化。



中國和阿聯酋兩國人民友誼源遠流長。早在2000多年前，雙方就通過古代絲綢之路互通有無、相知相交。1984年中阿建交以來，兩國傳統友好深化發展、民間往來迸發湧流。近年來，在習近平主席和穆罕默德總統戰略引領下，中阿關係全面、快速、深入發展，迎來歷史最好時期。在阿聯酋舉辦的豐富多彩的春節慶祝活動，是中阿友好的生動注腳。



冬去春來，萬象更新。共慶新春體現中阿友好情誼，預示著兩國攜手向未來的光明前景。站在建交40周年的新起點，中阿雙方將以兩國元首戰略共識為引領，深化中阿全面戰略夥伴關係，共同踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，攜手創造中阿關係更加美好的未來。



（作者為中國駐阿聯酋大使）