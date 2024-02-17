僑鄉的濃濃年味和融融暖意（錦綉中國年）

圖①：廣東省級非物質文化遺產東藝宮燈。 江門市僑聯供圖 圖②：曬幹的田魚是浙江青田人年夜飯上的特色美味。 青田縣方山鄉供圖 圖③：歐海天製作的柚皮釀。 容縣融媒體中心供圖 圖④：福建晉江梧林社區的春節燈會。 晉江市委宣傳部供圖 中評社北京2月17日電／據人民日報報導，辭舊歲、迎新春，僑鄉年味濃。琳琅滿目的傳統美食，散發著熟悉的家鄉味道，記錄著團圓時刻的幸福美滿；別具特色的僑鄉非遺，傳承著濃鬱的鄉土情懷，寄托著海外僑胞的桑梓深情……春節前夕，中國僑聯前往多地僑鄉開展慰問，傾聽僑胞心聲，瞭解僑胞需求，服務僑之所需。新春之際，記者走進浙江青田、福建晉江、廣東江門、廣西容縣，感受僑鄉龍年過春節的喜慶氣氛，講述僑鄉的濃濃年味、融融暖意。



——編 者



浙江青田——



游子歸鄉過大年



柴火灶上慢慢蒸熟的糖糕、油香發亮的雞腿臘肉、帶鱗紅燒的青田魚……地道的家鄉風味美食，喚醒了游子們的味蕾。浙江省麗水市青田縣有38萬余華僑華人，分布在146個國家和地區。每逢春節，都有很多華僑華人回鄉過年。



“田魚肉質細嫩、味道鮮美，青田人無論身在何處，這個味道就是鄉愁。”龍現村半畝魚宿農家樂老板吳勇強說。早在1300多年前，面對“九山半水半分田”的山區條件，智慧的青田先民就創造了以魚肥田、以稻養魚的稻魚共生系統。今年，吳勇強早早備好了田魚，“山上田裡有千百斤田魚，管夠！除了紅燒田魚，還有炒粉幹、山粉餅，都是家鄉的味道。”



長居西班牙的金艶離家多年，今年帶孩子回鄉探親。剛回村，她便迫不及待地點上一桌家鄉菜，感言“就是這個味兒，還是村裡的田魚好吃。”



過大年，看“村晚”。青田縣山口片組團的4個鄉鎮，是青田華僑最為集中的地方。從2012年開始，“村晚”就在山口鎮山口文化禮堂裡舉辦，被當地人稱為“國際村晚”。

