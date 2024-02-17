喬蘭蓉正在進行年畫創作。（來源：人民日報） 喬蘭蓉新作《金龍送福》。以上圖片均為喬蘭蓉提供（來源：人民日報） 中評社北京2月17日電／據人民日報報導，半透明的宣紙輕覆住畫稿，畫筆勾描出一條龍的輪廓，然後反貼到梨木板上用拳刀細細刻制。月牙形的刀順著花紋在木板上游走，鑿去輪廓線條之外的部分，刀刃所過，木屑掉落，保留的線條凸起，用於印刷……



這是桃花塢木版年畫蘇州市代表性傳承人喬蘭蓉正在刻版，她手中的拳刀，已經使了二十來年，刻畫出了許多鮮活美麗的年畫作品。



積累年畫製作秘笈



江蘇蘇州有句老話：“無畫不年”。蘇州桃花塢木版年畫始於明、盛於清，線條細膩、色彩淡雅、寓意豐富，400餘年來，許多姑蘇的美景、年節的記憶，都被一筆一畫刻在了年畫裡。2006年，桃花塢木版年畫被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。



喬蘭蓉現就職於蘇州市桃花塢木版年畫博物館，師承國家級非物質文化遺產傳承大師房志達、王祖德。



喬蘭蓉介紹，與別處木版年畫相比，桃花塢木版年畫最獨特之處就在於套色印刷，一版一色。完成一幅年畫甚至需要刻制10多個版，每個版根據上色的部位不同，分別刻制不同的內容，僅刻這一道工序，有的作品就需要一年之久。



為了讓所有部分最後能嚴絲合縫地印成一幅畫，要先刻制線版，印刷出十幾份輪廓圖，再分配顔色，不同色版照著線版的印刷描摹，這是一個非常繁雜的過程。



因為常年握刀，喬蘭蓉左手的幾只手指都有刀傷劃痕，右手手指和掌心磨出了一層老繭。

