步步進逼／不斷收購內地藥企　日企野心勃勃

圖：日本津村藥企早在1991年3月已在深圳設立分公司，並進行中國產原料生藥的採購。／資料圖片 中評社北京2月17日電／據大公報報導，今年4月，日本漢方藥巨頭津村藥企試圖收購我國中藥企業陝西紫光辰濟藥業，儘管收購最終流產，但日本近年通過收購、增資擴產等資本方式，廣泛收集中國傳統藥方、藥材，擴大市場的步伐明顯加快。



擁有115年歷史的紫光辰濟藥企，是集現代製藥、醫藥商業、GAP藥材種植等綜合型藥企，擁有膠囊劑、片劑、顆粒劑、丸劑、口服液劑、糖漿劑等九大劑型15條生產線和158個國藥準字號產品，其中國家基本藥物44種。收購方的日本津村，不僅在日本漢方藥市場佔八成份額，更是全球最大的漢方藥企業。津村藥業表示，透過收購，將獲得的傳統中藥品牌及生產銷售經驗，增強供應鏈優勢，擴大中國區業務。



“力爭在中國成為最有名中藥品牌”



津村對我國的中藥市場早已虎視眈眈。公開資料顯示，1991年3月，津村投資1.12億美元，在深圳設立分公司，進行中國產原料生藥的採購、分選加工、品質管理和保管儲存業務。2001年、2018年又分別在上海、天津設立分公司，主要用於完成漢方浸膏粉末的生產。



同時，津村也與中國平安合作，成立分公司統籌生產品質、採購等環節的管理業務。2021年4月，平安津村耗資12億元，收購了中藥材及飲片龍頭企業天津盛實百草中藥科技有限公司。2022年8月，主營中成藥的健民集團發布公告，與平安津村合作建立“津村健民制藥有限公司”；2023年3月，津村藥業增資天津中藥產業基地項目。津村已先後在我國建立了70多個中藥材生產品質管理規範（GAP）藥材種植基地，其採用的原料8成來自中國。



津村製藥社長加藤照和曾野心勃勃地表示：“力爭在中國市場上成為最有名的中藥品牌”、“2027年在中國的營業收入達到人民幣100億元”。