福島核污水再洩漏　東電：忘記關閘門

圖：一名工作人員7日正在檢查福島第一核電站的一個通風口。\美聯社 中評社北京2月17日電／據大公報報導，據NHK及共同社報導：日本福島第一核電站7日發生核污水外洩事故，東京電力公司15日公布事故原因稱，是因為工作人員忘記關閉手動閘門。中國駐日本使館發言人日前批評，日方處理核污水過程中一再發生事故，充分暴露日本政府監督措施不實不力。



根據東電公布的事故報告，2月7日上午8時53分左右，工作人員在福島第一核電站高溫焚燒爐廠房東側外牆，距離地面約5米的第二銫吸附裝置（SARRY）排氣口處，發現有水從大樓內部外洩。當時廠房內正在清洗與排氣口相連的核污水處理裝置，核污水與清洗用的淡水一起流出。清洗工作從上午8時30分開始，據信受污染的水外洩約40分鐘後才止住。15日，東電還稱，外洩的核污水從當初公布的5.5噸下調至1.5噸，所含銫、鍶等放射性物質從220億貝克下修至約66億貝克。



日媒指，目前福島第一核電站每天有4000人左右在進行核電站報廢工作，人為失誤不斷。對此，東電宣傳人員稱：“由於是人工作業，完全避免失誤非常困難。”而報告指出，工作員執行確認工作的操作手冊是由東電製作，但這次運作與維修部門之間資訊共享不足，導致實際狀況與手冊上記載的不同。東電表示將嚴正看待，採取措施，以防相同事件再次發生。



另一方面，日本原子力研究開發機構16日發布消息稱，該機構位於茨城縣東海村的核燃料循環工學研究所當天發生火災。當時該研究所的一棟建築內正在進行冷氣機更換作業，4部冷氣機起火燒焦。起火地點位於放射線管理區域外，火災未造成放射性物質洩漏，也未造成人員傷亡。