王毅會見美國國務卿布林肯

2月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席德国慕尼黑安全会议期间应约会见美国国务卿布林肯。（图片来源：新华社） 中評社北京2月17日電／據新華社報導，當地時間2月16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見美國國務卿布林肯。會晤是坦誠、實質和建設性的。



王毅說，去年底，習近平主席同拜登總統成功會晤，就事關中美關係戰略性、全局性、方向性問題深入交換意見，達成重要共識。當前雙方最重要的任務就是按照兩國元首的戰略引領，讓“舊金山願景”成為現實，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。為此，雙方要堅持遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，積極探索兩個大國正確相處之道。美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實的對華政策，將拜登總統的承諾落到實處，體現在具體行動中。



王毅強調，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀。試圖改變這一現狀的是“台獨”分裂活動和外部勢力的縱容支持。美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持“台獨”的表態落到實處。



王毅強調，把“去風險”搞成“去中國”，建“小院高墻”，搞“對華脫鈎”，終將反噬美自身。王毅要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。



雙方就開展人文交流，便利人員往來交換了意見。王毅敦促美方停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互瞭解的事情，並送美方一句古話：“勿以惡小而為之，勿以善小而不為。”



雙方探討了下階段兩國各層級交往，同意保持各領域對話溝通，進一步落實“舊金山願景”。積極評價中美禁毒合作工作組工作，期待近日兩國執法部門高層會晤取得積極成果。繼續推進外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智能對話磋商，保持兩軍溝通。



雙方還就烏克蘭危機、巴以衝突、朝鮮半島等地區熱點問題交換了看法，同意雙方半島事務特使保持接觸。