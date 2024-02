韓與AIT處長密談1小時　4字介紹自己

韓國瑜送上寫有“龍耀吉慶”的春聯給AIT台北辦事處處長孫曉雅,同時以英文翻譯出“Have a good luck”。(照片:韓國瑜臉書) 中評社台北2月17日電/美國在台協會(AIT)台北辦事處處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)16日下午前往“立法院”拜會“立法院長”韓國瑜,“立法院副院長”江啟臣也在旁陪同。韓國瑜送上寫有“龍耀吉慶”的春聯,同時以英文翻譯出“Have a good luck”,並指著一旁他的簽名向孫曉雅說,“This is my name”,隨後雙方展開約1小時的閉門會談。會後,韓國瑜也在臉書上發文表示,非常榮幸今天美國在台協會(AIT)處長孫曉雅蒞臨“立法院”,在和處長的對談中,“相談甚歡”。



韓國瑜16日時在“立法院”會見孫曉雅,面對媒體的提問,他從“立院”工作同仁手中拿出糖果發給媒體,並祝福大家有“甜甜的一年”,而在韓國瑜接見AIT處長孫曉雅之後,先是送上有著自己簽名的春聯“龍耀吉慶”,同時以英文翻譯出“Have a good luck”,同時也指著自己的簽名強調“This is my name”,讓全場笑翻。



而韓國瑜16日也在臉書上表示,“非常榮幸今天美國在台協會(AIT)處長孫曉雅蒞臨‘立法院’,在和處長的對談中,相談甚歡,未來也希望透過頻繁的接觸,建立良好的台美情誼”。



許多網友紛紛留言表示,“韓院長就是帥”、“我要怎麼跟外國朋友解釋,‘立法院長’的春聯在網路上被賣到四千八”、“發揮你的長才,揮灑自如,韓院長!”、“優質的院長與副院長”、“好的開始!讚啦!”、“韓院長加油!”、“最好的‘立法院長’出現了”、“國家門面,亮的發光”、“這才是我們的‘國會’優質院長”、“韓院長加油!”、“欣賞韓院長的機智、幽默風趣!”、“這氛圍這架勢,很有感覺”。