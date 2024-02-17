韓與AIT處長密談1小時　4字介紹自己

韓國瑜送上寫有“龍耀吉慶”的春聯給AIT台北辦事處處長孫曉雅，同時以英文翻譯出“Have a good luck”。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北2月17日電／美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）16日下午前往“立法院”拜會“立法院長”韓國瑜，“立法院副院長”江啟臣也在旁陪同。韓國瑜送上寫有“龍耀吉慶”的春聯，同時以英文翻譯出“Have a good luck”，並指著一旁他的簽名向孫曉雅說，“This is my name”，隨後雙方展開約1小時的閉門會談。會後，韓國瑜也在臉書上發文表示，非常榮幸今天美國在台協會（AIT)處長孫曉雅蒞臨“立法院”，在和處長的對談中，“相談甚歡”。



而許多網友看到後更是紛紛留言表示“我要怎麼跟外國朋友解釋，‘立法院長’的春聯在網路上被賣到四千八”。



韓國瑜16日時在“立法院”會見孫曉雅，面對媒體的提問，他從“立院”工作同仁手中拿出糖果發給媒體，並祝福大家有“甜甜的一年”，而在韓國瑜接見AIT處長孫曉雅之後，先是送上有著自己簽名的春聯“龍耀吉慶”，同時以英文翻譯出“Have a good luck”，同時也指著自己的簽名強調“This is my name”，讓全場笑翻。



而韓國瑜16日也在臉書上表示，“非常榮幸今天美國在台協會（AIT)處長孫曉雅蒞臨‘立法院’，在和處長的對談中，相談甚歡，未來也希望透過頻繁的接觸，建立良好的台美情誼”。



許多網友紛紛留言表示，“韓院長就是帥”、“我要怎麼跟外國朋友解釋，‘立法院長’的春聯在網路上被賣到四千八”、“發揮你的長才，揮灑自如，韓院長！”、“優質的院長與副院長”、“好的開始！讚啦！”、“韓院長加油！”、“最好的‘立法院長’出現了”、“國家門面，亮的發光”、“這才是我們的‘國會’優質院長”、“韓院長加油！”、“欣賞韓院長的機智、幽默風趣！”、“這氛圍這架勢，很有感覺”。