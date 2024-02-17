王毅會見英國外交大臣卡梅倫

2月16日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席德国慕尼黑安全会议期间应约会见英国外交大臣卡梅伦。（图片来源：新华社） 中評社北京2月17日電／據新華社報導，當地時間2月16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見英國外交大臣卡梅倫。



王毅說，當前，國際局勢變亂交織，冷戰思維泛起，保護主義肆虐，經濟復甦遲緩，全球性挑戰接踵而來。中英同為聯合國安理會常任理事國，應加強戰略溝通，為促進安全、維護和平發揮應有作用。為此，雙方應共同努力，擴大利益交匯點，加強交往合作，妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。這符合兩國根本和長遠利益，也是國際社會的共同期待。



卡梅倫表示，英方願從戰略角度看待英中關係，同中方發展更具建設性的雙邊關係，以相互尊重的方式管控分歧、解決問題。英方將繼續在符合雙方共同利益的領域推進合作，期待同中方加強可再生能源、經貿、教育等對話。作為聯合國安理會常任理事國，英中應共同維護和平安全、建設更好世界。



王毅表示，中國是和平與安全記錄最好的大國。中國的發展是和平力量的增長，也是穩定因素的增強。我們倡導並踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際關係基本準則，以國際法為基礎的國際秩序。



