內需持續不振　日本經濟基本面難言樂觀

2月9日晚，日本东京的地标性建筑东京塔（图片来源：新华社） 中評社北京2月17日電／據新華社報導，日本內閣府15日公布的初步統計結果顯示，去年第四季度日本實際國內生產總值（GDP）環比下降0.1%，換算成年率下降0.4%，連續兩個季度負增長。經濟學家認為，由於內需持續不振，日本經濟基本面難言樂觀。



內閣府當天發表的修正數據顯示，去年第三季度日本實際GDP環比下降0.8%，年率降幅達3.3%。



數據顯示，去年第四季度占日本經濟比重二分之一以上的個人消費環比下降0.2%，企業設備投資減少0.1%，均連續三個季度出現負增長；住宅投資下降1.0%，連續兩個季度下降；貨物及服務出口增長2.6%，連續三個季度保持正增長。



從內外需對日本經濟增長的貢獻度來看，消費不振等因素導致去年四季度內需對經濟增長的貢獻度為負0.3個百分點，外需貢獻度為0.2個百分點。《日本經濟新聞》網站報導指出，內需不振使日本經濟去年第四季度未能走出負增長。



日本第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣指出，內需相關經濟數據連續兩個季度全面下降。從工礦業生產等最新數據來看，今年一季度日本經濟下行風險仍存，或出現連續三個季度負增長局面。



導致日本內需不振的重要原因是通脹持續、工資漲幅不及物價漲幅，家庭購買力受到抑制。厚生勞動省近日公布的統計數據顯示，2023年日本勞動者實際工資收入比上年下降2.5%，連續兩年下降。總務省公布的調查結果顯示，2023年日本家庭月均實際消費支出比上年下降2.6%。



實際工資持續下降也使日本央行面臨艱難選擇。由於日本超寬鬆貨幣政策長期持續，導致市場機制扭曲、副作用凸顯，目前各界對日本央行終結負利率政策的預期高漲。



媒體和專家預計，日本央行最早或於今年3月或4月宣布結束負利率，這將對全球金融環境及日本經濟產生明顯影響。《日本經濟新聞》報導指出，日本告別負利率可能導致企業負擔增加，日本破產企業或增加兩成，政府應提前做好有關政策準備。



在美歐央行持續加息背景下，日本央行堅守負利率政策是日元貶值的主要原因。此外，市場對美聯儲開始降息、日本央行轉向緊縮的預期均出現推遲，二者叠加推動日元對美元匯率開年大幅走軟。



由於經濟基本面欠佳，不少專家對當前日本股市上漲表示擔憂。《日本經濟新聞》報導指出，在日本股市持續上漲的同時，實體經濟卻呈現失速跡象，這種“反差”明顯。JP摩根證券股票策略師高田將成認為，瘋狂湧入日本股市的買盤超過經濟基本面，股市出現過熱現象。



