《熱辣滾燙》票房勁　閱文股價飆逾一成

圖：電影《熱辣滾燙》票房突破24億元，有份投資的閱文股價受到刺激，昨日急升一成。（來源：大公報） 中評社北京2月17日電／據大公報報導，內地新春票房表現強勁，據燈塔專業版數據顯示，賈玲和張小斐主演的電影《熱辣滾燙》票房已經突破24億元（人民幣，下同），刺激有份投資的閱文（00772）股價抽高逾一成，負責主發行的阿里影業（01060）則追高7%，連帶其他影業股亦受追捧，貓眼娛樂（01896）、檸萌影視（09857）齊齊進賬超過6%。



根據燈塔專業版數據顯示，內地春節檔（2月10日至17日）電影總票房突破70億元，其中，於大年初一上映的勵志片《熱辣滾燙》，以24億元票房成為大贏家。燈塔專業版AI票房預測，該片最終票房有望超過40億元。



在春節檔排第二是喜劇《飛馳人生2》，目前票房已突破20億元。緊隨在後，有由華強方特製作的科幻動畫電影《熊出沒.逆轉時空》，還有以故事化的手法將正當防衛搬上大銀幕的《第二十條》，票房分別逾10億元。



春節檔平均票價下調4.4%



另外，今年內地春節檔的平均電影票價為50元，較去年同期的52.3元明顯下調4.4%。市場人士認為，今年春節檔購票平台補貼力度更大，令觀眾實際購票價格較去年更實惠。



此外，國家廣電總局推出16部微短劇，亦在春節期間加入票房“大戰”，包括《錦月安笙》、《超越吧！阿娟》、《觀復貓》、《天涯小娘惹》等，該批劇目的文化和旅遊元素突出，滿足觀眾對高水平視聽內容的需求。



根據艾媒諮詢發布的《中國微短劇市場研究報告》，2023年內地微短劇市場規模約373.9億元，預計到2027年將超過1000億元大關，微短劇市場正迎來新的發展空間。



受惠電影《熱辣滾燙》叫好叫座，投資方閱文股價昨日尾市高見24.75港元，收報24.45港元，上升10.1%。阿里影業則升近7%，收報0.46港元。貓眼娛樂以接近全日高位收市，報8.71港元，上升6.7%。影院營運商IMAX中國（01970）尾市追高至7.22港元，收市升1.6%至7.13港元。