韓國瑜給藍黨團軟釘子　沈富雄大讚非常明智

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北2月17日電／中國國民黨“立法院”黨團連署請求“立法院長”韓國瑜針對民進黨8年食安問題專案報告，進行朝野協商，綠營16日上午單方面揭露“立法院”議事處通訊文字，表示“經院長指示，因程序和時間考量，未便召集協商”。對此，前“立委”沈富雄16日在政論節目爆出內幕表示，韓國瑜做了一個非常明智的決定，韓國瑜一定問周萬來，周萬來一定說，這不要開，韓國瑜就聽進去了。



根據《中時新聞網》報導，沈富雄16日在政論節目《少康戰情室》中表示，今天有爭議的問題是臨時會，現在國民黨士氣很強，到底是哪個傢伙搞這個東西出來？沈富雄坦言，韓國瑜做了一個非常明智的決定，韓國瑜一定問秘書長周萬來，周萬來一定說，這不要開，韓國瑜就聽進去了。



而針對食安問題，沈富雄說，盧秀燕最原始的地方首長，她定調是單一事件，盧秀燕說單一事件，你們國民黨應該每個人都要說是單一事件，這件事情搞成政治事件，是誰的過錯？是“衛福部”政務次長王必勝。



沈富雄強調，王必勝這個傢伙硬是要把他搞成下一次2028年選戰的前哨戰，要把盧秀燕鬥臭，是你不應該，但盧秀燕原諒他了，盧秀燕都這麼講了，你還有什麼話講？



沈富雄說，“韓國瑜現在是‘立法院長’，大家都看著他的表演，他是很會表演的人，他表演起來，在歷史上，無人出其右，我還是奉勸國民黨不要太興奮，因為整個都重新來過了，大家都要爭取人民的好感，大家都盡量在表現，你以為衹有國民黨會表演？民進黨也戰戰兢兢，所以大家拭目以待”。



“立法院”議事處16日也發出正式公文，“立法院長”韓國瑜將於19日上午10點30分召開朝野協商，討論食安專案報告事宜。韓國瑜院長辦公室則表示，接獲國民黨團來文，針對食安問題希望“行政院”作完整的專案報告，本席深表認同與肯定，17日“行政院長”將到院拜訪各黨團及院長，本席亦願當面向陳院長表達民眾對於相關問題之關切。另本席擬訂19日上午10：30，邀集“立法院”各黨團代表共同協商討論，就邀請“行政院”院長至本院針對食安議題進行專案報告之形式進行討論，以期能釐清政府相關食安把關之作為。