農業農村部緊急部署　防範應對節後寒潮天氣

1月22日贵阳市云岩区未来方舟小区雪景（图片来源：新华社） 中評社北京2月17日電／據農業農村部新聞辦公室，春節假期即將結束，“雨水”將至，南方冬油菜正處於現蕾抽薹至開花期，江淮、長江中下游冬小麥開始返青，西南冬小麥已拔節，春管春耕由南向北陸續展開。據中國氣象局預計，2月17—22日有一次寒潮天氣將自西向東、自北向南影響我國，中東部氣溫將出現劇烈起伏，氣溫0℃線將南壓至蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶，長江中下游及其以北地區將出現降雪或雨夾雪，華北、黃淮、江淮及江漢等地有大到暴雪、局地大暴雪，河南、湖北、湖南、貴州等地將出現凍雨。強降雪、凍雨落區與2月上旬雨雪冰凍天氣影響區域高度重叠，可能給當前農業生產帶來不利影響。對此，農業農村部高度重視，2月16日下發緊急通知部署防範應對工作，最大限度減輕災害影響和損失。



強化責任落實。此次寒潮天氣過程氣溫起伏劇烈、雨雪範圍大，易造成開花油菜、返青小麥、露地蔬菜、果樹等作物受凍，農業設施損毀，畜禽、水產品生產受影響，鮮活農產品運輸受阻，還可能導致湖北、湖南等前期受災地區“雪上加霜”。各級農業農村部門要充分認識當前防範寒潮天氣的重要性和緊迫性，務必以“時時放心不下”的責任感，堅決避免假期可能出現的麻痹大意、工作鬆懈等問題，加強組織領導，強化責任擔當，分區分類施策，精準精細指導，確保春耕生產開好局起好步。



強化監測預警。密切關注天氣變化，加強與應急管理、氣象等部門溝通會商，分析研判雨雪天氣對農業生產的影響，提出防範具體措施。通過廣播、電視、手機短信、微信等多種方式，多渠道、高密度、廣覆蓋發布預警信息和應對措施，“一對一”通知到生產主體。強化災情監測調度，及早發現、準確評估，及時報送災情信息和抗災工作進展。



科學有效應對。組織專家制定完善技術方案，根據需要派出工作組和科技小分隊指導落實防寒抗凍措施。北方地區要加強冬小麥分類管理，確保安全越冬、順利返青；加固農業設施，及時清除積雪，科學調控溫度；搞好設施蔬菜肥水運籌和病蟲害防控；落實畜禽保育、飲水系統防凍，適當增加能量飼料配比；因災死亡畜禽及時進行無害化處理；提高養殖池塘水位，盡快將不耐寒養殖品種轉移至溫棚（室）。南方地區要落實油菜、露地蔬菜和果樹防漬防凍措施，加強中耕培土，葉面噴施磷酸二氫鉀；及時清溝理墒、排澇降濕。加強種子、化肥、飼草料、疫苗、消毒劑等生產資料調劑調運。



搞好產銷銜接。加強生產和市場運行動態監測，研判市場缺口，提前做好應急預案；及時發布供求信息，合理引導蔬菜上市檔期和畜產品水產品出欄出塘，促進均衡供應。充分發揮物流保通保暢機製作用，推動鮮活農產品運輸“綠色通道”政策落到實處，推進產區和銷區“點對點”對接，防止出現產區滯銷賣難、銷地供應緊張。要抓好質量安全監管，嚴防病死畜禽流入市場。進一步強化應急保供機制，多措並舉確保“菜籃子”產品生產穩定、供應充足、質量可靠。