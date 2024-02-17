新春消費集中釋放　三大市場持續火熱

人来人往的广西南宁青秀山新春灯会入口。（图片来源：新华社） 中評社北京2月17日電／據新華社報導，春節作為我國重要的傳統佳節，也是居民消費旺季。連日來，各地景區開啟“人從眾”模式、熱門電影一票難求、餐飲門店“熱氣騰騰”……人們的旅遊休閑、文化消費等需求集中釋放。業內人士認為，春節各類市場的熱鬧與紅火，是中國消費迸發活力的生動表現。



影院開足馬力 “連刷”電影不鮮見



春節期間，廣西南寧青秀區一影城內，龍年主題的裝飾布滿大廳，影片海報被擺在顯眼位置。



為最大限度滿足市民假期的觀影需求，該電影院開足馬力，排片大幅增加，營業時間也有所延長。“我們每天上午10點開始營業，第二天凌晨4點左右閉店休整。”該電影院一名工作人員說，有的熱門電影一天排片30場以上，這種情況是近年來較為少見的。



春節看電影，已經成為不少家庭具有儀式感的新年俗。南寧市民王雷剛剛帶著家人一起觀看了《熊出沒·逆轉時空》。“正月前幾天的票都不好買，好時段都被搶光了。我們家現在習慣春節看一些合家歡題材的電影，不然感覺這個節過得不完整。”王雷說。



新春伊始，我國電影市場迎來開門紅。燈塔專業版數據顯示，截至2月16日12時53分，2024年春節檔（2月10日—2月17日）檔期總票房（含預售）突破70億元。《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉時空》暫列檔期票房前三位。



一天“連刷”多場電影成為越來越多年輕人的過年方式。南寧民族影城一名工作人員說，今年有不少觀眾會一次購買兩場或兩場以上電影票，計算好觀影時間後連續觀看多場電影。“《飛馳人生2》和《熱辣滾燙》這兩部電影我和朋友都非常喜歡，一個下午看完兩場，大為滿足。”南寧市民歐毅成說。



記者瞭解到，今年春節檔影片涵蓋喜劇、愛情、科幻、動畫等多個類型，滿足不同年齡段人群喜好。“大部分影片的上座率都很不錯，預估整個春節假期我們店的觀影人數應該有小幾萬人。”南寧青秀區萬達影城一名工作人員說。

