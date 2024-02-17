春節期間一批重大項目加緊施工

中評社北京2月17日電／據央視新聞報導，這個春節，有一批重大項目在加緊施工，建設者們堅守崗位，確保工程進度。



春節假期，我國在建最大引水工程之一雲南滇中引水工程的香爐山隧洞內正在進行一場特殊“攻堅戰”，在長達62.59公里的隧洞內，200多名施工人員正一點一點挖開山體，幫助因山體變形被卡住的掘進機脫困。



軟岩大變形是指在岩石中存在的大幅度變形現象，可能會導致隧洞施工過程中發生溜坍、突泥湧水等險情。為了順利推進施工，科研人員自主研發了大型硬岩掘進機。但是，從去年5月開始，變形的山體逐漸向硬岩掘進機四周擠壓，導致設備完全被卡住，無法正常作業。施工人員只能靠小型風鎬或者電鎬開挖，然後再人工將石塊裝入編織袋運送出來。經過幾個月的緊張施工，目前已經進入掘進機底部最後50米左右的擴挖作業。



在位於湖北洪湖的國家華中區域應急救援中心洪湖水上救援訓練基地項目建設工地，現場機械轟鳴，工人們提前返崗，搶抓冬春枯水期加緊施工建設。據瞭解，國家華中區域應急救援中心包括“漢南主功能區”和“洪湖水上救援訓練基地”，具備應急指揮、綜合救援、培訓演練、裝備儲運、航空保障等功能，建成後將有效提升華中地區重大災害應急救援能力。



據國家華中區域應急救援中心基建辦公室副主任昝軍介紹，目前，項目主體結構和機電安裝已基本完成，現在正加快推進室內裝飾裝修和室外工程施工以及專業設施的建設，按照總體計劃，項目將於2024年6月完成工程竣工，7月份正式投入使用。



春節假期，江蘇揚州至鎮江200千伏直流輸電工程少游換流站建設現場，60多名工作人員正在進行土建驗收和換流閥、換流變壓器的安裝工作。揚鎮直流輸電工程起於揚州高郵市，止於鎮江大港新區，線路全長約109公里。工程包括線路新建、跨線改造、變電站新建、換流站新建等多項施工，預計今年4月正式投運，屆時將大幅提升長江兩岸電網互聯互通水平，促進長三角區域間能源的高效流動。