多地暖心舉措讓務工人員吃下“定心丸”

中評社北京2月17日電／據央視新聞報導，春節假期即將結束，在外務工人員也開始陸續離開家鄉返回工作崗位。在廣東，相關部門組織多趟返崗專列，助力務工人員順利返崗復工。



2月15日下午，務工人員入粵返崗專列D1831次列車緩緩駛進廣州南站，車上600多名務工人員從貴州順利返回廣東。



廣東省人社部門統計，2023年，外地在粵務工人員約2400萬，預計春節後至元宵節，有9成以上務工人員返粵復工。廣東還將組織18趟從廣西、四川、貴州、雲南、湖南等地的返粵專列。同時，將根據廣東省內企業實際用工情況組織包大巴車，確保務工人員安全有序返崗，滿足企業用工需求。



據廣東省就業服務管理局副局長程濤介紹，節後預計累計提供2000場以上各種形式的招聘對接活動，讓務工人員來到廣東之後能夠快速有效地進行崗位匹配、順利就業。



廣西：首趟“點對點”送工專列開行



而在廣西，日前，廣西首趟“點對點”送工專列從河池西站開出，600多名返崗務工人員乘坐送工專列奔赴南寧各重點產業園區。



出發之前，當地人社、公安、衛健等部門還為務工人員開展了勞動維權、健康防護等方面知識的“微培訓”。



甘肅慶陽：返崗專列助首批千名農民工返崗復工



廣東、廣西等務工地積極組織返崗專列，而在甘肅慶陽，當地也開啟返崗專列，助力務工人員返崗復工。



近日，甘肅慶陽市的首批1000名農民工乘坐“點對點”客運專線和高鐵，奔赴北京、天津、上海、江蘇等地。甘肅慶陽是勞務輸出大市，勞務收入占當地農民純收入的一半以上，當地多部門緊密配合，全力保障務工人員返崗務工。2024年，慶陽市預計輸送轉移城鄉富餘勞動力54萬人。