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美聯儲將針對該國銀行承受衝擊能力進行測試
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2024-02-17 11:01:57
中評社北京2月17日電／據央視新聞報導，據彭博社2月15日報導，在美國多家地區性銀行倒閉後，美聯儲今年將測試各銀行承受更廣泛潛在衝擊的能力。此次抗壓測試是自去年3月美國矽穀銀行和簽名銀行倒閉以來首次進行的年度測試。
報導稱，2024年美聯儲的抗壓測試將涵蓋資產規模低至1000億美元的32家銀行，將重點考察銀行如何應對失業率上升近6.5個百分點的情況。測試將在未來幾個月內進行，結果將於6月公布。
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