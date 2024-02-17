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印尼塞梅魯火山發生噴發
http://www.CRNTT.com   2024-02-17 11:01:13


　　中評社北京2月17日電／據央視新聞報導，據印尼火山和地質災害研究機構（PVMBG）消息，當地時間2月17日6時56分，印尼塞梅魯火山發生噴發，火山灰柱高度距火山口達1000米，噴發持續時間為208秒。

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