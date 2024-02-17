新技術或加劇假信息氾濫

中評社北京2月17日電／據大公報報導，據《華爾街日報》報導：從去年開始，隨著人工智能技術發展，假照片假視頻層出不窮，真假難辨，而不法分子利用“深度偽造”（deepfake）進行“換臉換聲”的騙案數目也激增。OpenAI推出的AI視頻生成工具Sora，大幅降低了視頻製作的門檻，無疑進一步增加被濫用風險，例如造成假信息氾濫以及違法內容的廣泛傳播。



OpenAI強調，確保Sora的安全使用是當前測試的關鍵，即所謂的“紅隊測試”的對抗性測試。在測試中，專門的測試者會試圖使AI工具出現故障、產生不當內容，以便團隊做出對應修正。該公司也正在構建專門的工具，以幫助用戶偵測誤導性內容，例如可以判斷視頻是否為Sora生成的分類器。OpenAI暫時未開放Sora予普通用戶使用。



卡內基國際事務倫理委員會高級研究員米歇爾表示，當類似Sora的工具落入心懷不軌的老練者手中時，辨別視頻的真假將會變得更加麻煩。“每當功能更強大的新產品發布，其被濫用的可能性就越大。”



不過，AI視頻或許能給電影製造帶來不少驚喜。電影導演和視覺特效專家Michael Gracey說，AI圖像生成技術一年里就取得了如此成就，“一年之後，我們會在哪裡？”