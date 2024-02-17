OpenAI年收入或超150億

中評社北京2月17日電／據大公報報導，綜合《金融時報》、彭博社報導：人工智能公司OpenAI的年收入或已超過20億美元（約154億港元），已成為史上增長最快的科技公司之一，明年有望翻倍。



OpenAI於2015年成立，原為一家非營利AI研究實驗室，但該公司於2020年建立可營利的業務部門。據兩位相關人士透露，去年12月，OpenAI的年收入超過20億美元，成為包括谷歌（Google）和Meta在內的少數幾家矽穀科技公司，能夠在成立十年內使得營收達到10億美元。



OpenAI行政總裁阿爾特曼表示，截至去年11月，92%的財富500強公司正在使用OpenAI的產品，ChatGPT每周的用戶量更有1億之多。隨著其AI產品在工作場景下的運用越來越廣泛，OpenAI相信到2025年，其年度營運率將能夠增加一倍以上。



隨著AI需求的持續成長，近期AI芯片相關行業的股票大漲。AI芯片製造商英偉達市值不斷創下新高，已成為美國第三大市值公司。該公司投資的芯片設計公司Arm Holdings的股價上周上漲了超過60%；對話語音助理開發商SoundHound AI股價上漲50%，成為了美國交易所中交易最活躍的股票。



其他科技巨頭們也紛紛布局AI。谷歌16日宣布將推出免費的AI工具，用於檢測惡意軟件，強化網絡安全，該工具現時已用來保護Gmail、Google Drive等產品。OpenAI正在開發一款網絡搜尋產品，將與谷歌爭奪搜尋市場。蘋果公司接近完成一款面向應用程式開發者的AI關鍵新軟件工具，可望與微軟和OpenAI共同開發的AI輔助工具Copilot競爭。