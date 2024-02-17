山東：從新職業動態看新春消費風潮

中評社北京2月17日電／據新華社報導，春節假期，位於山東濟南寬厚裡商業街區內的餐飲店鋪“奶奶的美食”，高峰時日營業額超過2萬元。店鋪負責人、山東華商食品有限公司總經理張晨格外忙碌，除了寬厚裡這家門店，他還要負責協調與管理全國所有加盟店。



用人社部門近幾年剛發布的新職業——連鎖經營管理師，來概括張晨的日常角色再合適不過。目前，“奶奶的美食”這一品牌在全國的加盟店已經有300餘家，招商加盟、供應鏈管理、售後運營、質量把控等環節，張晨都全程參與。



“從連鎖經營的角度來看，今年是我們提升業績、擴大規模的好時機。春節前我就已經忙起來。”張晨說，今年出行人數的大幅增加、旅遊市場的火爆，是餐飲行業的“助推器”。



和張晨同樣忙碌的，還有研學旅行指導師朱芬。作為曲阜市三孔旅遊旅行社研學部負責人，她主要從事景區研學課程的開發、線路設計以及團隊接待。朱芬說：“進入寒假以來，我們接待了多批來自省內外的研學團。隨著優秀傳統文化越來越受到重視，更多家長、學校想讓孩子參與文化類旅遊體驗項目。”



2019年以來，人社部先後發布了多批新職業目錄。在2022年人社部發布的《中華人民共和國職業分類大典（2022年版）》中，我國職業數達到1639個，其中新增了包含連鎖經營管理師、研學旅行指導師、民宿管家、調飲師、互聯網營銷師等職業在內的158個新職業。



新職業的誕生，源於消費新需求。在不少新職業從業者來看，居民消費結構轉型升級，由傳統的商品消費轉為商品和服務消費並重。與之對應的服務零售新業態蓬勃發展，新興就業崗位不斷湧現。



民宿是旅遊市場的新興業態，承載了遊客們對田園生活的向往，近年來廣受歡迎。臨沂市沂南縣銅井鎮竹泉村民宿管家毛培娟介紹道，遊客傾向於更強的個性化體驗，對民宿品質和管家服務等提出了更高要求。