走進為研製空間激光器爭分奪秒的科研團隊

团队历史照片。（图片来源：新华社） 中評社北京2月17日電／據新華社報導，走進中國科學院上海光學精密機械研究所的空天激光技術與系統部，科研人員正圍繞著一個長寬約半米的“金屬盒子”忙碌著，他們身穿潔淨服、頭戴護目鏡，為“金屬盒子”裝上一個個零部件，緊張細致如做手術的醫生。



今年春節，該團隊20多名青年科技工作者一起追“光”，沒有休息一天。中國科學院上海光學精密機械研究所正高級工程師王明建指著那個“金屬盒子”說：“這是用於保障航天重大任務的空間激光器，我們必須趕在今年7月底前完成7台產品的研製，按照節點計劃完成交付任務。”



實際上，按常規研製周期計算，該任務需要兩至三年時間。但任務下達時就意味著攻關進入了爭分奪秒的倒計時，因此團隊在制定研製計劃時不考慮節假日及周末，為的就是能夠按時完成最終的產品交付。



作為航天領域不可或缺的設備，空間激光器如同航天器的眼睛、耳朵等感官，在測距、成像、分析大氣成分等諸多方面發揮著重要作用。對於目前正在研製的這款空間激光器，團隊已完成具體技術研發，現在要做的就是實現真正的航天工程應用。這一步難度極大，因為技術研發時只需考慮性能，無需考慮其體積、重量以及空間環境適應性。而工程研製時，需要把上百個元器件集成到這個“金屬盒子”裡，還要保證它們能在嚴苛的太空環境中長期可靠運行。



“每天就怕研製現場出現問題，一旦出現問題就意味著計劃可能延期，這是所有人都不願意看到的。後續我們還要根據實際情況優化流程，一分一秒搶時間。”王明建說。



記者採訪瞭解到，過去一年，團隊對任務的管理是以天為單位的，這些青年科技工作者幾乎將自己奉獻給了這個重大科技項目。他們之中，有的人初為人父，卻只在寶寶出生時休了三四天假就馬上返崗；有的人原定春節回家定親，如今已將計劃推遲；更多的人是24小時輪班，披星戴月……



採訪中，記者注意到今年春節只是該團隊10餘年來奮鬥的一個縮影。王明建介紹，團隊的成長與我國空間激光器的發展相伴相隨，隨著其技術水平越來越先進，應用方向也越來越廣泛。自2007年成功研製我國第一台空間激光器以來，團隊研製的空間激光器已應用於探月工程、載人航天、民用航天等多個領域。



善始善終，善作善成。當記者詢問團隊新一年有什麼願望時，王明建說，大家最大的願望就是順利完成任務。這或許是新春仍在奮鬥的科技工作者的共同心聲：“大家都知道這個任務很難，但既然是國家給予我們的使命任務，就必須要完成，無論如何都要保證最後一個時間節點——‘後墻不倒’！”