中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，“這個春節，我第一次看足球、游古寨，非常特別。”站在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣“村超”球場邊，36歲的廣東遊客馮聰一邊看著“村超”比賽，一邊面帶笑容地說，“村超”賽事讓年味兒更濃了。



2月13日大年初四，馮聰從廣西一路自駕來到榕江，正好趕上2024年“村超”預選賽在春節期間的首個比賽日。白天游完古寨後，他晚上來到“村超”現場觀看了當天的最後一場比賽。“球場上球員們踢得很有激情，場邊加油助威的拉拉隊氣氛也十分熱烈，讓人振奮。”他說。



“從大年初四開始，連續三天，‘村超’球場每天上演至少四場比賽，每天現場觀看人數最高峰都突破了一萬人。”現場解說員、榕江人楊兵表示，這是“村超”賽事自2023年盛夏火爆“出圈”以來，榕江人迎來的首個大型新春“文體嘉年華”，以足球運動和民族文化為鮮明特色的“村超”給全國各地觀眾帶來了歡樂。



擁有38.5萬人口的榕江是全國縣域足球典型。榕江縣車民小學校長、“村超”發起人之一楊亞江介紹，“村超”前身是始於2000年的首屆車江“迎春杯”，參與人群主要是當地熱愛踢球的各村村民。



榕江縣“村超”辦公室的數據顯示，過去一年，“村超”系列賽事吸引全網瀏覽量超580億次，累計吸引遊客733萬人次。“站在2024年春節這個時間節點回望過去，榕江人用20多年的時間把‘村超’打造成了影響全國的‘文體嘉年華’，讓看‘村超’、過大年，真正成為一種生活新風尚。”楊亞江說。



“好球！”大年初六與妻子趕到“村超”現場看球的55歲貴陽遊客高榮貴，每次目睹球員進球後總是像身邊的年輕人一樣激動地大聲呼喊。去年他就看過“村超”比賽，從此對快樂“村超”念念不忘。“這個春節趕來榕江看‘村超’，就是想再次體驗和收穫更多的‘村超’歡樂。”



侗族大歌、侗族琵琶歌、侗族多耶舞……足球運動激情滿滿，穿插其間的文化表演同樣豐富多彩、看點十足。“‘村超’就是把更多的人聚起來，通過看足球、賞民俗，增添更多年味。”帶著16歲兒子在“村超”現場看球的安徽人李陽說，兒子對活力四射的“村超”印象深刻。



來自全國各地的遊客與拉拉隊員一同為場上的球隊加油鼓勁，還在比賽中場休息時與表演人員手拉手歡樂起舞。“作為新的生活模式和消費模式，‘村超’給觀眾帶來的不僅僅是感官享受，更是精神激勵。”楊亞江說，“村超”展現的足球激情和文化自信，鼓舞著更多觀眾去追求更加美好的生活。



“很激動，也很自豪。”60歲的榕江縣場壩社區居民楊明剛說，深受“村超”鼓舞的他，一直以來都用昂揚向上的面貌去面對生活。“‘村超’的‘出圈’是團結的勝利，也是拼搏的勝利。”為此，新的一年，他重新買了一面大鼓，每當社區球隊有比賽，他都會去“村超”現場加油助威，就是希望大家能夠繼續團結奮進。



“‘村超’代表著人們對幸福生活的不懈追求。”大年初六帶著家人在榕江看“村超”的北京林業大學教授宋桂龍表示，“村超”是過去多年來國家推動全民健身、建設健康中國的典型案例，順應了群眾通過體育運動追求幸福生活的需求。“希望‘村超’這樣的民間賽事越來越多，給更多的人帶去生活歡樂和精神激勵。”