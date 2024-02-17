尋找周原，感知中華文明之賡續

中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，畫筆靈動，龍躍紙上。孩子們精心塗畫的一幅幅別具風格的青銅器畫作，讓人感嘆綿延的力量。



“春節逛博物館，恰好碰上這樣的活動，很開心。不僅玩了，還對青銅器上的龍紋文化有了更深的瞭解。”來自西安的小學生王坤鵬說。



甲辰龍年春節，陝西寶雞周原博物院推出“博物館裡過大年”系列活動，其中的青銅器龍元素線性圖塗色活動受到孩子們的歡迎。



寶雞周原博物院院長付博說：“中華民族的龍文化源遠流長，龍紋是青銅器上的代表性紋飾。我們希望通過這樣的互動式活動，讓遊客增加對中華文明的認識。”



周原，中華民族文化、文明和文脈的重要原點。三千年前，古公亶父率領族人踏上周原，聚邑成都，開創“赫赫宗周”，建立了開放包容的文化體系，使周原迅速成為早期中國、甚至東亞地區的文明中心之一。



《詩經·大雅》記載：“周原膴膴，堇荼如飴。”大意是，周原土地廣袤肥沃，連苦菜都能長得像糖那樣甘甜。



新春伊始，記者前往周文化發祥地陝西寶雞，尋找周原。



繞過一道道綿延崎嶇的公路，來到寶雞市岐山縣京當鎮賀家村，岐山縣周原博物館就坐落於此。展廳陳列著周原出土的陶水管、板瓦、筒瓦，陶鬲、陶甑、陶器蓋，馬車與車馬器……



岐山縣周原博物館館長徐建軍介紹，北依岐山，南臨渭水，關中西部東西長達70公里，南北寬約20公里，便是地理概念下的廣義周原，而考古發現所說的周原遺址是狹義的周原，指的是岐山、扶風兩縣接壤處的周原核心區。



出岐山縣周原博物館，沿村道前行不遠，就能看到路邊的周原遺址碑。碑刻背後的鳳雛遺址，是迄今我國發現最早的西周時期完整的四合院式建築遺存。



行走在圍墻內的遺址上，聆聽考古工作者介紹西周時期的建築技術和工藝水平，不禁對周人肅然起敬。“周原這片土地上，埋藏著我們的千古文明。周文明深刻影響著中華文明的發展，對於我們研究中華文明的演進歷程有著重要意義。”徐建軍說。



路邊的麥田中間，中國社科院考古研究所助理研究員何樂君正在清理出土的殘片。據介紹，自公元前58年周原出土青銅器開始，2000多年來，周原地區出土的器物數量驚人，包括大盂鼎、毛公鼎、大克鼎等國寶級文物，且出土的青銅器上很多刻有銘文，成為研究西周歷史乃至中華文明的重要資料。



岐山之下，3000年前周人的城宮樓閣早已湮沒於黃土，但寶雞周原博物院裡一件件展陳的文物，講述著先人的高超智慧，見證著中華的燦爛文明：國寶折觥在展櫃中靜靜矗立，西周“青銅輪牙馬車”盡顯豪氣……



“看了才知道‘爐火純青’、‘觥籌交錯’這些成語都來自我國古老的青銅器。”遊客劉欣說。



為了有效推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，近年來，寶雞深入挖掘周文化，重點打造“周原”IP，推出文創新產品，塑造文旅新業態，讓遊客瞭解中華文明的起源發展，感受中華文明的生機和活力。



今年春節期間，以“鳳鳴岐山·龍騰周原”為主題的新春民俗文化活動，在岐山縣周原景區開展。“周天子”巡游送福游園會、二郎神國風機甲秀等展演活動，吸引四方遊客來到周原過大年。



周原景區負責人說：“以文塑旅、以旅彰文，推動文化和旅遊融合發展，是文旅產業高質量發展的必由之路。今年春節，我們著力創新旅遊活動，讓人們在新春游中感悟中華文明之美。”



今人不見古時月，今月曾經照古人。行走周原，讓人感慨中華文明的深厚、延續與包容，感受中華文明傳承發展的強大基因。