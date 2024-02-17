春節假期旅遊旺　旅行途中看新年

中評社北京2月17日電／春節前一周，江泓泰非常忙碌，幾乎每天要去一趟機場，接來海南過年的親戚。



大年三十凌晨2點，海口美蘭國際機場依然人潮湧動。航站樓大廳裡，人們翹首以盼，等待家人朋友走出相聚的那一刻。江泓泰在這裡接到了最後一批來過年的親戚。“他們很多年都沒來海南過年了，今年都陸續過來了，我們在海南一起過大年！”



過年前，陳梓馨一家四口從浙江出發自駕登島，再沿著海南島東部海岸線，直奔三亞玩海。“看到大海的那一刻，旅途的疲憊瞬間消失，孩子可以在溫暖的地方過年了。”



在海南省儋州市海花島旅遊度假區，摩托艇、水上飛人、動力傘、高空跳傘等項目吸引了大批遊客。遊客坐在沙灘集市吃美食喝椰汁，歡聲笑語不斷。



海花島旅遊度假區提供的數據顯示，從大年初一到初三，該景區接待遊客約24萬人次，日接待遊客量約8萬人次。



今年春節共8天假期，是2024年首個出游高峰，海南省的景區、酒店、免稅店游人如織。海口海關公布數據顯示，海南離島免稅節日消費呈現火熱態勢，2月10日至13日（春節假期前4天）海口海關共監管離島免稅購物金額12.17億元，免稅購物人數15.6萬人次。



據海南機場集團統計，今年春運首周，海南島內三大機場（海口美蘭國際機場、三亞鳳凰國際機場、瓊海博鰲機場）完成航班起降7412架次，旅客吞吐量131.6萬人次，貨郵吞吐量1.08萬噸，分別同比增長16.3%、46.0%、25.9%。

