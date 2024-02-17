“小樹苗”與“愛心媽媽”的溫暖春節

中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，春節正是闔家團圓之際。對寧夏固原市原州區炭山鄉南坪村的12歲女孩蓉蓉來說，龍年春節很特別，今年既是她的本命年，也是她第一次和“愛心媽媽”一起過節。



蓉蓉的家在大山深處，和她一起生活的兩位家人均已年近70，且體弱多病，生活來源全靠政府補貼。近年來，寧夏婦聯在全區開展“小樹苗”困境兒童關愛服務，為像蓉蓉這樣的困境兒童招募“愛心媽媽”。身為原州區婦聯兼職副主席的魏娟，在去年一次關愛活動中認識了蓉蓉，從此結下一段跨越血緣的親情。



今年春節期間，魏娟邀請蓉蓉和家人到城裡“走親戚”。他們一起包餃子、剪窗花、看電影，魏娟給蓉蓉從裡到外、從頭到腳置辦了新裝，包括本命年要穿的紅襪子。魏娟的女兒今年16歲，與蓉蓉處得像姐妹，她們互相給對方扎花辮，看書、玩遊戲，悄悄話說不完。



“剛開始接觸蓉蓉，她比較孤僻，話特別少。視頻電話打過去，她躲在監護人後面，冒個頭就跑了。”魏娟說，她慢慢意識到，蓉蓉需要的不僅是物質幫扶，更是精神關愛。之後魏娟隔幾天就給蓉蓉打個電話，關心她的學習和生活，每個月開車去看望蓉蓉一次，單程近兩個小時。



這次魏娟還準備了一個驚喜——為蓉蓉過生日。“去年蓉蓉家人住院做手術，我把她接來住了兩天，在面包店買吃的，她盯著櫃子裡的蛋糕一直看，一問我才知道她從來沒有過過生日。”



得知蓉蓉出生在正月，魏娟打算提前慶祝。她挑選了一個彩虹主題的蛋糕，上面鋪滿紅紅的草莓，粉色裱字寫著“小甜心”。“每個誕生的生命都值得被愛，彩虹象徵著橋梁，我希望能在我和蓉蓉之間架起一座互通心意的彩虹之橋。”



魏娟的女兒還給蓉蓉送了漂亮的發卡和裙子，到了分別之時，兩姐妹難舍難分，蓉蓉邀請姐姐到農村老家玩，魏娟收拾行李，又把孩子們送到蓉蓉家繼續“走親戚”。



“她魏媽媽把蓉蓉當親女兒一樣疼愛，我感動得沒法說，就希望蓉蓉好好念書，未來報答魏媽媽。”蓉蓉的家人說。蓉蓉正在村小讀六年級，今年夏天將直升固原市一所初中，魏娟打算一直資助她考上大學。



不僅是蓉蓉，春節期間萬家燈火，還有很多盞溫暖的燈為“蓉蓉們”點亮。目前，寧夏婦聯已對全區困境兒童全面摸排，並對接民政、殘聯、教育等部門，為1.34萬困境兒童建立工作台賬，通過開展“大手牽小手”結對聯親活動，招募了11571名“愛心媽媽”，如今每棵“小樹苗”都有了自己的“愛心媽媽”。



魏娟很高興，現在蓉蓉已和她無話不談。在“祝你生日快樂”的歌聲中，彩色蠟燭熄滅，蓉蓉許下了願望。記者問她許了什麼願，她說：“說出來就不靈了，是關於我的家人，還有魏媽媽的。”

