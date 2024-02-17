大別山小南瓜種出　鄉村振興新年景

中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，金黃飽滿，粉糯香甜，在安徽省合肥市的春節餐桌上，小南瓜是一道老少皆宜的“養生菜”。而在距離合肥150公里外的安徽省六安市葉集區姚李鎮雙紅村，村民們已經在正月的熱鬧裡，為小南瓜擴產增收的新年景充滿幹勁地籌備起來。



“點籽、育苗、施肥，‘小金瓜’開春就要‘動’起來了！”雙紅村的“85後”黨支部書記高興萍充滿期盼地說。她所說的“小金瓜”，正是兩年前村裡引入種植的小南瓜。



2022年，看中了在大別山氣候和沃土中長勢喜人的小南瓜，雙紅村決定試水建立全產業鏈農業公司，用一個產業帶動全村經濟。“小南瓜種植技術不難，勞動強度不大，投入小、成本低、產量高，經濟效益也好。”高興萍說。



但是，有著6700多畝耕地的雙紅村基本沒有可用的建設用地，建設生產倉儲場所成了難題。為了能讓這個可能成為雙紅村農業“新奔頭”的產業落地生根，在安徽省商務廳和區、鎮政府的支持協調下，雙紅村閑置了多年的用地被盤活利用起來。2022年3月，安徽鮮必達果蔬有限公司成立，“安全優質果蔬生態鏈加配中心”在這裡啟動建設，一期政府銜接投資及配套投資總額超過1000萬元。



小南瓜自此開啟了從大別山區走向全國，再走向海外的旅程，也牽出了一段增收致富、鄉村振興的新故事。



在農技專家的指導下選育、栽培優質小南瓜品種，標準化種植培育出好口感，市場化運營賣出好價格……雙紅村的“安全優質果蔬生態鏈加配中心”通過分揀、倉儲、冷鏈，將優質農特產品從大別山區送上了長三角乃至全國的餐桌。高興萍至今還記得，2022年10月，“鮮必達”果蔬加工基地開始線上平台銷售不到一周，小南瓜的銷量就突破了1萬單。



雙紅村的村民們沒有想到，小小的南瓜闖出了一條致富新路，成了名副其實的“小金瓜”。由村產業合作社帶頭，小南瓜育苗迅速擴大規模，2023年，雙紅村培育了8萬餘棵小南瓜種苗。村民們也紛紛在加工基地就業，在家門口就能找到一份穩定工作。

