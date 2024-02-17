中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導， 記者春節返鄉回到湖北省鐘祥市，團圓之餘，常聽到的話便是：“一起去莫愁村玩吧，那裡大變樣了。”



幼時印象裡的荒蕪郊野，為何搖身一變，成為遠近聞名的湖北民俗民藝第一村？記者走進莫愁村，探尋其走紅的密碼。



上午10點，村口已是游人如織，穿過吊橋，一個古楚市集映入眼簾，導游正介紹著村莊的來歷：“莫愁”二字，因戰國時期楚國歌舞家莫愁女生長於此而得名……



行走在莫愁村，處處洋溢著歡度新春的“熱鬧勁兒”和樂以忘憂的“開心勁兒”。刺綉鋪、風箏鋪、秤鋪，特色非遺門店眾多；米茶、蟠龍菜、葛粉，小吃店門口排著長隊。



“一家人來感受了荊風楚韵，非常驚喜，‘莫愁’名不虛傳。”來自武漢的遊客郭珍說。



春至無憂，人來莫愁。“還有孩子們喜歡的搖櫓游船，以及裸眼7D影院等時尚元素。好看好玩好吃，讓全年齡段的遊客來了都‘莫愁’。”莫愁村景區運營部負責人田俊梅說，今年春節莫愁村日均接待近4萬人，營業收入較去年同期上升26%。



莫愁村地處“長壽之鄉”鐘祥東北部，緊鄰世界文化遺產明顯陵和莫愁湖國家濕地公園。原本是城郊的一片水塘荒地，附近的村民或務農或外出打工。為整合利用好文旅資源，讓當地走上發展新路，鐘祥市2015年開始規劃建設總面積650畝的莫愁村文旅綜合體項目，如今已完成前三期的開發建設。



今年春節，莫愁村的民俗歌舞表演好戲連台。“今天從早到晚要參與8場演出，很辛苦，但感覺很值得。”54歲的王衛兵說，到了晚上，燈火璀璨，琴聲悠揚，一場新春特別推出的《夢回荊楚》沉浸式情景劇將再現莫愁女的絕代風華。

