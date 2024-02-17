雲端過大年　中國春節掀起網上消費新熱潮

中評社北京2月17日電／據新華社導，“線上預訂”“雲上采買”……今年春節期間，網上消費的年味濃厚，不斷釋放活力。



北京的劉先生帶妻兒到海南三亞旅行過年。除夕，他們在線下單了大閘蟹、生蚝等生鮮大拼盤作為年夜飯。“我們想在溫暖的地方過年，又怕少了年味。通過點外賣也吃到了想吃的年夜飯。”劉先生說。



這個春節，無論是回老家過個團圓年，還是闔家旅行過年，線上訂外賣已成為不少消費者的“新年俗”。美團外賣的數據顯示，年夜飯外賣異地訂單比去年增長29%。很多人通過外賣給年夜飯桌添上了各式龍年定制特色菜品，包括餃子、年糕、龍蝦、烤魚、盆菜等。



廣東祿茗廣式茶點品牌營銷部相關負責人表示，該品牌今年在外賣平台推廣年夜飯產品配送到家，訂單同比增長三倍。



盒馬研發採購員劉俊表示，為滿足消費者對春節餐食嘗鮮的需求，平台聯合商家持續開發差異化的新菜品並創新工藝，既有“顔值”又快捷的年夜飯受到歡迎。



一餐特色美食、一場民俗秀，都是年輕人春節外出游玩的理由。春節假期，廣東潮汕地區鑼鼓喧天的氣氛裡，英歌隊巡游成為遊客爭相合影的“背景墻”。假期前5天，“潮州旅遊美食地圖”線下掃碼瀏覽量環比增長287%。和潮州一樣火爆的還有桂林陽朔、晉中平遙等地。



消費的火熱體現在各網絡平台上，是每天餐飲門店排隊等位數字的不斷跳動，是酒店、門票、車票預訂頁面的“售罄”“訂完”。



“今年春節，雪場住宿比雪票更緊俏。很多消費者提前幾個月就開始預訂，近期線上平台的訂單持續上漲，假期房源一直緊張。”張家口某雪場負責人說。