小平房村的“兩把刷子”

中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，靠礦興盛一時的東北村莊不少，但闖過礦竭村衰的，小平房村是一個。



“產業轉型和共同富裕，靠著這兩把刷子我們村才走上了振興路。”小平房村黨支部書記錢學餘說。



近日，記者走進遼寧省朝陽市建平縣萬壽街道小平房村，只見村裡二層別墅整齊林立，平整乾淨的柏油路連通著村裡各個角落。一條橫穿村莊的鐵路廢棄了，規劃設計後建成了村民的休閑長廊。



地處遼西的朝陽市建平縣礦產資源豐富，小平房村的第一桶金也是鐵礦。



“那是機器一響就掙錢的年代。”一直在礦上工作的村民李秀興說，20世紀90年代，小平房村鐵礦第一年產值就達到了10萬元。



也是那個年代，集體企業改制成個人企業，是多數村莊鐵礦的選擇。



“要富就帶著大家一起富。”最有條件當上“礦老板”的錢學餘把鐵礦留在了村集體手中。如今，鐵礦每年還能為小平房村收入近千萬元。



30多年來，小平房村堅持發展集體經濟，走共同富裕之路。2023年，全村工農業總產值5億元，村辦企業納稅1700萬元，村集體經濟收入1205萬元，人均純收入2.9萬元。



“家裡有礦”的日子過了十餘年。2005年前後，看著一車車拉走的礦石，錢學餘想，資源早晚有枯竭那天，必須做轉型謀劃。小平房村決定通過工業反哺農業的形式，發展林果產業和設施農業。



今年立春剛過，中國農業科學院果樹研究所高級工程師馬力再次被請到小平房村。“修剪的時候一定要先看花芽，再修剪大小。”馬力的課就在南果梨果樹旁，講修剪、講管理。



種南果梨是2005年小平房村多次外出考察、邀請專家論證的選擇。“果樹5年才到出果期，我也整整提心吊膽了5年。”錢學餘說。



村裡種有5000畝南果梨。村民張學春一邊聽著馬力老師的課，一邊告訴記者：“我現在伺候著50多畝南果梨，比在外面打工強。”



為了持續壯大集體經濟，小平房村2013年開辦了果汁廠和酒廠。“我們酒廠不僅做南果梨白酒，還做南果梨白蘭地。”秀源果業開發有限公司釀酒師田紹春說，他是建平本地人，看到家鄉企業辦得越來越出色，作為食品工程專業的大學生，他也選擇回村建設家鄉。



61歲的村民王建武說：“一畝地年租金1000元，我家10多畝地，全流轉給村裡了。村裡還給老人們交醫保、交養老金。”據統計，2023年小平房村為村民上繳新農合保險費41.02萬元，為60歲以上老人發放養老金58.5萬元。



王建武原本不是小平房村的人，而是鄰村愁水坑村的，“聽這村名就知道咱村當時有多困難，連吃水用電都成問題。”2004年，按照上級整體規劃，小平房村先後把愁水坑村、石灰窑子村合併。錢學餘說：“先富帶後富，小平房村還得創業。”



愁水坑村西南部，有一處占地12平方公里、森林覆蓋率達81%的天秀山。現在，這裡改造成了森林公園。目前，天秀山已被評為國家3A級旅遊景區，小平房村年接待遊客達10萬餘人。王建武笑著說：“原來‘愁水’的村民都吃上了旅遊飯，日子逐漸紅火。”



新春時節，記者走進小平房村，看著、聽著、感受著。熟悉錢學餘的人都說他“有兩把刷子”。老錢自己說：“我們村這兩把刷子，都在黨的政策裡。”