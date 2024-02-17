西安：“人從眾”背後的“長紅”勢

中評社北京2月17日電／據新每日電訊報導，用手機掃出大雁塔上的李白卡通形象，身著漢服齊聲吟誦“人生得意須盡歡”，坐在重現“力士脫靴、貴妃捧硯”場景的城市觀光車中“一日看盡長安花”……龍年春節假期，古都西安的文旅市場用“鮮花著錦、烈火烹油”來形容毫不為過。“人從眾”現象的頻頻上演，折射出當前旅遊消費市場供給與需求“雙向奔赴”的“長紅”態勢。



西安的旅遊“火了”，已經不是一個新聞。2023年春節假期汹湧的人潮已經拉開了這座千年古都喜迎八方賓朋的序幕。時隔一年，“西安年·最中國”再度成為新春文旅“頂流”：除夕當晚西安旅遊搜索熱度環比上漲294%，大唐不夜城一直處在65萬人次的高位區間運行，“長安十二時辰”主題街區的接待量到大年初六就已超過去年春節假期總和，首次點亮花燈的昆明池·七夕公園假期旅遊收入相比去年同期增長超70%……



一個個假期還未收官就發來的喜報背後，是遊客在更加安全、便捷、有序的環境下樂享中國年的歡騰景象，從中更能透視出傳統文化面向市場、面向遊客，號召力不斷上升，供需有效“對齊”的過程。



“對齊”的是資源的禀賦和創新的形式。空有傳統故步自封難以“出圈”，創意百出但缺少底蘊則難以“長紅”，西安巧妙地為二者尋找到了接榫點。這座傳承著漢唐盛世綿長文脈的城市從不缺底蘊，如今借助創意設計、科技應用和跨界合作，對傳統文化加以現代闡釋與創新，以大眾更易於且更樂於接受的體驗、互動形式，將詩意與浪漫呈現了出來。



“對齊”的是過年方式的轉變和假日消費的多元。從“圍著鍋台轉”到“走進景區游”，順應時代發展，人們過年的方式也從單一趨於多元，走廟會大集、看體育比賽、進電影院、逛博物館成為春節新年俗。“西安年·最中國”組織了6大主題、159類的上千場文旅活動，從恢弘的《長恨歌》《無界·長安》演出到“小而美”的社區親子活動，讓市民遊客沉浸在暖陽下歡度新春。得到身心放鬆和愉悅的人們出行步數在增加，品味到的年味兒卻並未減少。



“對齊”的是遊客的呼聲和城市的回應。春節假期，各地遊客的消費意願和需求不斷提高，作為回應，西安從景區及時調整演出時間、發布動態交通信息，到商家發放消費券、開展促銷，再到本地居民讓景於客、錯峰出行，對遊客的“寵溺”有增無減，準備也更充足。敏銳感知並回應民眾訴求，是城市組織管理不斷優化的體現。在千頭萬緒的假期裡“忙而不亂”，是古都西安在經歷了第十四屆全國運動會、首屆中國－中亞峰會考驗後，公共服務能力不斷提升的縮影。



從新春假期西安文旅市場的持續火熱，聯繫到一年來淄博燒烤、貴州“村超”和“爾濱現象”所引發的文旅行業波浪式遞進的熱潮，可見“爆款”並非產品、市場和傳播等要素的簡單叠加，而是充分挖掘自身優勢創造出新場景，滿足人們對於美好生活的向往。



“長安何處在，只在馬蹄下”，我們看到，不只是西安，這個新春假期裡全國各地“古城過大年”“非遺鬧新春”等活動熱鬧非凡，其背後不僅是年俗的回歸和文化的傳承，也是經濟發展活力和復甦韌性的增強。