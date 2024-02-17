重慶：城市更新讓老街巷“紅”起來

中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，春節期間，記者在重慶市渝中區戴家巷看到，遊客們漫步在依懸崖而建的蜿蜒步道上，兩旁的火鍋店、咖啡店、文創店生意紅火，嘉陵江對岸高樓林立的城市風光盡收眼底。如果不是巷子裡的“城市更新展廳”展示著這裡的巨大變化，很難相信這個網紅打卡地曾是一個冷清破舊的居民小區。



“爬坡上坎，有各種美食，還能看城市景觀，外地遊客在戴家巷可以感受到本地居民的日常生活和重慶歷史文化，不虛此行。”帶著家人來重慶旅遊的甘肅遊客鄒女士對記者說。



戴家巷居民區建在嘉陵江畔山崖上，保留有一段老重慶城墻，以前由於基礎設施破舊、缺少物業管理，崖壁上一度滿是垃圾，很多居民因對這裡的臟亂環境不滿而搬走了。2017年底，渝中區啟動戴家巷城市更新項目，經修建崖壁步道、修繕居民樓、拓展商業空間等歷時3年多的系統改造，這個老舊小區煥發了新活力，不少居民又搬了回來。2023年，戴家巷獲得住房和城鄉建設部頒發的中國人居環境獎。



戴家巷是重慶市推進城市更新的一個縮影。重慶市住房和城鄉建設委員會相關負責人介紹，針對老城區城市功能不足、基礎設施滯後等問題，近年來重慶大力開展“城市體檢”，通過完善公共服務、盤活閑置資源、融入歷史人文等城市更新舉措，讓越來越多的老小區、老廠房、老樓宇、老遺跡變成宜居地、打卡地、新興產業聚集地、歷史文脈傳承地，湧現出一批文旅消費新地標。



重慶開埠歷史陳列館、立德樂洋行舊址、特色餐飲民宿、文化藝術沙龍……長江之濱的重慶開埠遺址公園，以其多樣的業態、厚重的歷史、遠眺渝中半島的區位而成為重慶市新的城市“會客廳”，春節期間吸引了大量市民遊客。



立德樂洋行等十餘棟清末民初老建築依山而建、俯瞰長江，見證了重慶開埠歷史，幾年前因缺少管護資金和人員而破損嚴重。南岸區以“文物修復＋產業注入＋市場運作”的方式，與重慶渝地遠見文化產業有限公司合作修復歷史文物、引入產業，實現文物活化、長效運營。該公司重慶開埠遺址公園項目負責人夏奇鑠說，公園去年9月正式開園，集博物館、人文交流、新消費業態等功能於一體，今年春節假期推出了“猜燈謎、送驚喜”等豐富活動，大年初一至初五日均客流量達3萬多人次。

