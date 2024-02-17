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劉建超參加國際政黨論壇創立大會
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2024-02-17 11:31:36
中評社北京2月17日電／據新華社報導，2月16日，中共中央對外聯絡部部長劉建超率中共代表團赴俄羅斯參加“共同抵制新殖民主義”國際政黨論壇創立大會開幕式並發言，指出當今世界殖民主義仍花樣翻新不斷出現，給世界帶來痛苦和災難，倡議各方共同捍衛各國發展繁榮的權利，維護世界和平安寧，促進文明交流互鑒，推動全球治理體系變革，推動構建人類命運共同體。參會期間，劉建超還會見統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。
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