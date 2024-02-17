京津穿梭：半小時通勤改變了誰？

中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，半小時能幹什麼？吃一頓飯、跑5公里、還是刷一集劇？其實，坐上京津城際鐵路，人們還能從一個直轄市跑到另一個直轄市。



京津冀協同發展10年，京津早已形成半小時“通勤圈”，在此基礎上還“劃”出兩地群眾的全新“生活圈”、優化布局產業鏈的“產業圈”。這給“圈”內人帶來更多驚喜，並深深改變了他們的生活軌跡。



“通勤圈”中的創業者：北京見客戶，天津看春晚



2014年，京津冀協同發展上升為國家戰略，“軌道上的京津冀”加速形成。查看近期京津高鐵動車時刻表可以看到，天津站到北京南站最快30分鐘，天津武清站到北京南站最快22分鐘。2023年12月津興城際鐵路開通，從天津西站至大興國際機場，最快41分鐘可達。



兩地“通勤圈”迅速形成。以武清站為例，十幾年前日均發送旅客僅3000多人次，如今發送旅客八九千人次，是之前的三倍左右。



北京一家環保設備公司負責人王修成便是“通勤圈”中的一員。



除夕傍晚，王修成送走最後一名客戶，從北京西南四環轉身鑽進地鐵，再換乘高鐵，趕到天津河東區家中時，還沒耽誤看春晚。



2013年，王修成和朋友一起創辦了這家公司。坐在家裡，看著春晚，王修成回憶，當年環保人才、技術都在北京，技術合夥人也來自清華大學。“去各地談項目，一提公司在首都，也能增加新公司美譽度。”王修成笑著說。

