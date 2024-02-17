從合家歡到“返鄉觀影”“邊游邊看”

中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，2月16日中午，距離春節8天長假收官尚有1天多時間，2024年春節檔電影票房便已突破70億元大關。



燈塔專業版最新數據顯示，龍年春節檔電影消費，三四線城市十分活躍。業內人士認為，這個春節檔不僅電影佳作多、人氣旺，大量觀眾也隨著春運客流“下沉”到二線及三四線城市，形成了“返鄉觀影”“邊游邊看”等新趨勢。



返鄉客、出游潮青睞就地觀影



從上海出發，自駕車回安徽阜陽過年的李媛一家，大年初一在阜陽萬達影城觀看了《飛馳人生2》。“人特別多，幾乎滿座了，不亞於平時上海熱門的周末場次。”李媛告訴記者。



“內蒙古博物院對面，就是一座影城。”來自重慶的遊客陳思宇一家選擇在呼和浩特旅遊過年，大年初五這天，全家上午走進博物館，看玉龍、龍首青銅灶等，午餐後又馬不停蹄“轉戰”電影院。“孩子特別想看動畫片《熊出沒·逆轉時空》。”陳思宇說。



在海南，各地遊客春節期間在享受自然風光的同時，也偏愛走進影院過把癮。不僅海口、三亞等大城市的電影觀眾熙熙攘攘、摩肩擦踵，在文昌、萬寧等三四線城市，部分熱門場次電影也一票難求。



根據2月10日至14日春節假期前五天的燈塔專業版數據，三四線城市成為活躍的觀影主體。目前，三四線城市春節檔票房份額突破54%，明顯高於去年的50%，其中《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉時空》《第二十條》等影片的三四線票房份額均在54%以上。

