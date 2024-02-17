陳建仁拜會國民黨團　傅崑萁給下馬威

台“行政院長”陳建仁（左二）17日赴“立法院”拜會國民黨團，黨團總召傅崐萁（右三）率黨團成員出面接待。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月17日電（記者 張嘉文）“行政院長”陳建仁17日早上赴“立法院”拜會中國國民黨“立法院”黨團，黨團總召傅崐萁率領黨團成員出面接待。雖然嘴巴上說歡迎，但實際上現場給了陳一個下馬威。傅崐萁說，恭喜民進黨政府再一次執政，但過去八年民進黨的執政有非常多民怨及人謀不臧、貪腐的情況充斥在台灣社會，讓民怨高漲。有六成民意是希望下架民進黨，高達800多萬選民希望換黨做看看。



傅崐萁說，雖然民進黨再次執政，卻是雙少數執政，在大選部分不足五成選票，“國會”也是少數黨。在此情況下，他盼望陳建仁帶領的行政團隊，能謙卑面對人民，把過去八年所有腐化狀況、權力過度集中造成的弊端，攤在陽光下。



傅崐萁發言時，坐在一旁的陳建仁臉色嚴肅、頻頻點頭，明顯感受到在國民黨變為“國會”多數黨後的壓力。



陳建仁今天率領“行政院副院長”鄭文燦、秘書長李孟諺等人到“立法院”拜會“立法院長”韓國瑜、國民黨團、民進黨團和台灣民眾黨團。國民黨團包括傅崐萁、黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘和多位藍委出面接待。

