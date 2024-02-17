百年老街的“變”與“不變”

中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，春節期間，山東青島中山路歷史文化街區燈火輝煌，人潮湧動，別具風情的德式建築張燈結彩。74歲的攝影愛好者李永毅穿梭在人群中，時不時舉起相機拍下精彩瞬間。



“都說‘先有中山路，後有青島城’。”李永毅說，1897年始建的中山路是青島城市化的起點，也是青島商業、金融、文化的中心，被稱為青島“母街”，一度與上海的南京路、北京的王府井齊名。



春節期間，百年魯菜飯店春和樓生意十分紅火，除夕年夜飯提前一個月就全部訂滿。飯店門口，康有為題寫的“春和樓”三個大字格外醒目。“以前能進春和樓吃頓飯是件特有面子的事兒，李鴻章、康有為等一大批名人都曾來此。20世紀80年代春和樓改造後，很多人想進來看看，每天在外面排長隊。後來沒辦法，就變成買票進了。”老廚師長周澤順回憶。



隨著人們生活水平的提高，春和樓漸漸成了物美價廉的“親民之選”。今年過年前，飯店推出年貨非遺禮盒，春和樓香酥雞、春和樓蒸餃、荷花酥……這些曾為文人名士稱道的“當家菜品”如今成為非遺產品，上了青島人的年夜飯餐桌。



近年來，青島持續推進歷史城區保護更新，釋放老字號文化吸引力，豐富沿線業態，將中山路打造為老字號雲集、商鋪鱗次櫛比、歷史氣息濃厚的商業文化旅遊街區。目前已完成372個裡院建築、62棟文保建築和若干老字號、非物質文化遺產等價值要素載體的歷史資料挖掘工作。



“過年前會跟著大人來買新衣服、新文具，店裡總是人來人往。那時大家還住平房，店裡有一個寬敞又氣派的電梯，我們小孩每次都要過足‘電梯癮’。”在中山路土生土長的潘煜說。



40多年過去，但童年的溫馨記憶讓潘煜十分懷念。今年春節期間，她在中山路開了一家“國潮年貨店”，遊客可以在店內體驗扎燈籠、剪窗花、編中國結等民俗活動，多的時候一天迎來140多名體驗者。



天色漸沉，中山路上越發熱鬧，傳統民俗演員舉著祥龍主題燈籠匆匆路過，準備開始晚上的巡游演出；熙熙攘攘的遊客在路中間布設的麥穗燈帶中許下新年願望，又拐進路邊小店吃一碗熱氣騰騰的青島野餛飩。



“這幾年，街區越來越繁華，人氣越來越旺，但不變的是我們對美好生活的向往，每個人都在追求更好的日子。”潘煜笑著對記者說。

