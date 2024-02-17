與1萬多遊客在中國大陸最北過春節

中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，北極村，我國大陸最北端的邊境臨江村落，位於黑龍江省大興安嶺地區漠河市北極鎮，是我國境內觀測極光和感受極晝現象的絕佳地點。今年，有超過1萬名遊客來這裡過春節。



“老板娘，潑水成冰怎麼玩啊？”“熱水和工具都給大家備好了，等天再亮些，去房前背對太陽潑出來才好看。”



大年初六，陽光緩緩灑進北極村的雪人木屋民宿。雖然戶外氣溫仍低至零下二三十攝氏度，但院子裡歡聲笑語不斷。



曾經，北極村是乏人問津的邊陲小村。“村子一整年平均氣溫都在零攝氏度以下，最冷的時候零下50多攝氏度。”雪人木屋民宿老板史瑞娟感慨道，因為天氣太冷，莊稼收成不好，村民們只能靠伐木勉強維持溫飽。



2014年全面停止天然林商業性采伐後，坐落在興安林海、依傍於龍江之源的北極村，借助生態優勢開啟轉型發展之路。



在當地政府支持下，北極村旅遊創業潮日益高漲。“最北郵局”“最北供銷社”“最北餃子館”……各種以“北”為名的景點和商鋪，如雨後春笋般湧現。村民們也搖身一變，成為老板、導游和攝影師。因“北”而貧的村莊開始實現因“北”而興。



起初，史瑞娟家的民宿生意並不景氣。“一整年就七八月份有遊客，雖然是整條街唯一一家民宿，但連3間客房都住不滿。”史瑞娟說，為了吸引遊客她沒少下功夫。



“給民宿重新粉刷，又在房前屋後栽種各式花草，還將民宿照片信息傳到網上，便於遊客提前線上預訂。”通過不懈努力，史瑞娟家民宿訂單增長不少，收穫了大量“點贊”“好評”。



“春節假期的房間半個多月前就訂滿了。”史瑞娟說，今年春節遊客比往年更多，她因此沒有回父母家裡過年，留在民宿陪伴遊客共度除夕。

