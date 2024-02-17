在年味兒裡感受人文經濟魅力

中評社北京2月17日電／據新華每日電訊報導，新春新市，物阜民豐，百業興隆。



舉起杯、聚個餐、守好歲，傳統在賡續；賞新片、買非遺、去旅行，年俗更新潮。好一個年味兒十足的開年市，好一個煙火氣升騰的中國年！



跟隨百姓歡度春節的步履，新華社記者深入大江南北，在濃鬱年味兒裡感受人文與經濟交融共生之和、相得益彰之美。



活力中國年：年味充盈市場



一桌年夜飯，不盡團圓情。



龍頭造型的行運金龍包、用粉色小龍點綴的豆茸酸奶糕、寓意“盆滿鉢滿”的盆菜和“步步高升”的年糕……廣州酒家今年的年夜飯，飽含吉祥的好意頭。



“與往年相比，今年顧客預訂年夜飯周期更早、速度更快、態度更積極。”廣州酒家龍津西路店店長楊洪強說，“今年的年夜飯套餐去年12月起就被訂滿了。多款成品、半成品年菜的線上銷售情況也很火爆。我們還聯合廣州博物館等文博機構開展春節民俗體驗活動，餐桌更添‘文化味’。”



從全家上陣採購食材制備年夜飯，到選擇在飯店享受年夜飯，再到根據群眾需求提供更有滋味更有內涵的年夜飯，中國人的“舌尖文化”與“舌尖經濟”相輔相成。



商務部大數據監測顯示，今年除夕，我國部分重點大型連鎖超市即時零售銷售額同比增長約20%。年夜飯等服務消費火熱。除夕當天，重點電商平台在線餐飲銷售額同比增長40.8%。

