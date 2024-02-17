要求臨時會泡湯　傅崐萁致歉強調尊重韓國瑜

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團原本要求“立法院”17日召開臨時會，安排“行政院長”陳建仁對瘦肉精案進行專案報告，最後臨時會未能開成，被解讀為“立法院長”韓國瑜給了國民黨團總召傅崐萁一個軟釘子。對此，傅崐萁今日道歉，並表示要求“臨時會”是誤植文書，一切尊重韓國瑜裁示。



傅崐萁7日領軍召開記者會，要求最快在17日召開臨時會，安排陳建仁針對公營企業台糖豬肉驗出瘦肉精案進行專案報告。但綠營質疑，現在是“立法院”的法定會期期間，不能召開臨時會，國民黨團的要求等於是為難“立法院長”韓國瑜。最後17日確實未召開臨時會，19日才會針對是否邀請陳建仁做食安專案報告召集朝野協商，外界解讀韓國瑜給了傅崐萁一個軟釘子。



傅崐萁今日在國民黨“立法院”黨團見前來拜訪的“行政院長”陳建仁，並於會後回應召開臨時會進行專案報告的風波。



傅崐萁表示，過去8年來到底有多少食安問題，應該到“立法院”來做專案報告，國民黨團再次強調，這次國民黨提出的是，請求韓國瑜召集協商，在20日“立法院”開議日或開議日前，希望“行政院”能夠到“立法院”進行專案報告，對過去8年食安提出總檢討並備質詢。



傅崐萁指出，過去3年當中，“行政院長”到“立法院”進行施政報告之前，曾經有10次先進行了專案報告，這也是“立法院”的慣例，並不是特例，所以我們請求召集朝野協商，他也向韓國瑜表達，如果專案報告在20日前辦理，我們會非常感謝，如果在20日當天進行專案報告，我們也願意接受，但只要韓國瑜裁示，我們一切尊重。