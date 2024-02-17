傅崐萁問禁團客赴陸賴主導？陳建仁沒正面答

台“行政院長”陳建仁回應國民黨團提問。左為副院長鄭文燦。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月17日電（記者 張嘉文）“行政院長”陳建仁17日早上赴“立法院”拜會中國國民黨“立法院”黨團，出面接待的黨團總召傅崐萁在過程中提出質疑，稱政府日前下令，禁止旅行社再招攬民眾組團大陸旅遊一事，是2024當選人賴清德把手伸進“行政院”，撕毀選前承諾，破壞兩岸和平的舉動，要陳說明接下來對於兩岸關係，是會持續製造兩岸緊張還是開放全面交流。



但陳建仁並未給予正面回應。他強調，兩岸之間的和平交流，是民眾所盼望，希望兩岸一起努力，維護台海和平發展，最大目標就是維持現況，確保全球安全，永續和平繁榮是最重要關鍵。



陳建仁今天率領“行政院副院長”鄭文燦、秘書長李孟諺等人到“立法院”拜會院長韓國瑜、國民黨團、民進黨團和民眾黨團。國民黨團包括傅崐萁、黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘和多位藍委出面接待。



傅崐萁在會中雖正面看待陳建仁有機會持續接棒做下去，可能不是“看守內閣”。但希望陳向外界明白表示，在賴清德520就職前，兩岸的氛圍是不是能營造更和平穩定。尤其選前 “行政院”宣布未來要正式開放團客赴大陸旅遊，但選後卻轉彎宣布6月後開始禁止，態度是反覆不一。是賴清德在還沒就職前就把手伸進“行政院”，主導這決定，要製造兩岸緊張，撕毀選前承諾？



陳建仁對此回應說，1月13日台灣已經產生新民意，“行政院”會好好思考，看怎樣做得更好。過去八年執政若有不足，會努力改善，會多提福國利民法案，不會因為“看守內閣”就怠惰。過去八年成果以及未來三個月的規劃，會等施政報告再完整說明。



至於兩岸關係，陳建仁說，兩岸之間建立健康永續、和平對等交流，是大家所盼望的，希望兩岸之間一起努力，這非單方面努力就可達成。維持台海穩定發展是全世界都想看到的。



陳建仁強調，關於觀光開放部分，在施政報告時會完整說明，也會聆聽大家寶貴意見，看如何向前邁進，使得兩岸更加和平、永續、對等，更熱絡交流。



陳建仁說，目前雖然號稱“看守內閣”，但會繼續兢兢業業，不斷提出福國利民方案，也會檢討該改進的地方。若有不盡理想的地方，希望國民黨團給予更多指正，攜手合作讓台灣更加富強康樂。