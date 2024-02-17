介文汲：孫曉雅拜會韓國瑜2目的　牽動美利益

AIT台北辦事處處長孫曉雅昨日拜會韓國瑜，談話未公開。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月17日電／美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）16日下午前往“立法院”拜會“立法院長”韓國瑜，雙方展開約一小時的閉門會談。對此，台灣前資深外交官介文汲分析指出，現在“立法院”是反對黨多數，會發揮監督制衡的功能，若“行政院”又有新台幣幾千億的“國防”預算，恐怕沒那麼容易通過，其中對美軍購就會牽涉到美國的國家利益，所以孫曉雅需要與具有實權的“國會”龍頭打好關係，也是來試探韓國瑜對與美國利益有關的立法、監督審核的態度是甚麼。



《中時新聞網》報導，介文汲16日在中天節目《盧秀芳辣晚報》表示，孫曉雅拜會韓國瑜應該就是工作性的拜會，因為過去八年“立法院”是民進黨的立法局，完全沒有發揮監督制衡的能力，行政部門要怎麼做都配合，“行政院”要提高“國防”預算到六千億，“立法院”也就是橡皮圖章，但現在不一樣了。



介文汲指出，現在的“立法院”是由反對黨在實行監督制衡，如果有六千億元的“國防”預算要在“立法院”審核，恐怕就不會那麼容易過關，這裡面就會有美國的國家利益在裡面，因為美國會塞很多武器軍備要台灣購買，但國民黨、民眾黨的“立委”會實行監督職權，幫人民看緊荷包說不同意，那孫曉雅就要負責與“國會議員”做溝通。

