共識營卡到元宵節　藍委捧傅崐萁的場？

藍委賴士葆。（中評社 資料照） 中評社台北2月17日電／中國國民黨“立法院”黨團原本要求“立法院”17日召開臨時會，安排“行政院長”陳建仁對瘦肉精案進行專案報告，最後臨時會未能開成，也黨內傳出總召傅崐萁不熟悉議事規則等雜音。傅崐萁24日起為期3天在花蓮縣舉辦“立委”共識營，不過因適逢元宵節，許多“立委”皆有另安排行程，國民黨“立委”賴士葆就表示，24號那天要回台中老家小過年，因為是家中老大，要回去做東。



根據《中時新聞網》報導，國民黨“立委”共識營地點辦在花蓮，對於非東部選區的“立委”相當不方便，據初步行程規劃，僅25日有開會討論優先法案，其餘兩天便是體驗花蓮觀光，由於24日是元宵節，不少“立委”早已安排好地方行程要拜年及選民服務，因此第一時間只能反映“能去就盡量去”。



傅崐萁為善盡地主之誼，昨日陸續拜訪原先不便參加的“立委”，希望他們能來共襄盛舉，不少“立委”最後也更改行程，去共識營短暫露臉，再回到選區繼續行程。



賴士葆則表示，24號那天要回台中老家小過年，因為是家中老大，要回去做東。陳玉珍則說，主要是有一天開會而已，辦在哪個地點都是妥當的，“立法委員”是全台性民意代表，到不一樣的地方，看看選區以外的事情是非常正面的，相關立法也可以瞭解各個地區選民。



而“立法院長”韓國瑜19日將召集朝野協商，討論食安專案報告事宜，此舉也被外界形容成讓喊出“臨時會”的傅崐萁碰了軟釘子。對此，賴士葆強調，黨團事務不便評論，但“立法院”開議時間已定，要不然就重新協商開議時間，把20日提早到17日或19日，而沒有臨時會這個東西，非開議時間才有臨時會，臨時會有他的條件。



賴士葆說，現在重點在食安專報，台糖是金字招牌，幾十年公營模範生之一，肉品驗出瘦肉精是大事。包括過去食安問題，希望提食安專報，正當性是夠的，韓院長沒有明講程序問題，現在開臨時會，等於把過去協商結論推翻，這是有矛盾的地方。