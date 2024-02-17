台灣囤房稅六都3.2%起跳　建商餘屋逃不掉

囤房稅2.0各類型課稅級距及稅率。（照片：中時新聞網） 中評社台北2月17日電／台灣囤房稅2.0今年7月將上路，“財政部”在農曆年假後宣布最重要的子法規，其中包含大約有312.6萬戶適用的單一自住優惠稅率排除豪宅標準，以及提供給地方政府訂立差別稅率的基準，公告期間僅有30天，“財政部”估算，囤房稅2.0上路，稅收淨增加約新台幣17.32億元。



囤房稅2.0母法規定，衹有一戶的單一自住住宅可適用1%稅率，但要排除房屋現值一定金額以上物件，“財政部”定義，所謂一定金額是指各縣市自住應稅房屋現值由高至低，直轄縣市與新竹縣、市前1%被排除；其他縣市則是前0.3%被排除。



《中時新聞網》報導，“財政部”賦稅署長宋秀玲以2023年度台北市房屋稅標準為例，如計算到前1%，房屋現值大約是275萬400元，以下者就可享受1%優惠稅率，以上者則維持1.2%稅率，台北市大約是有23萬4995戶適用優惠，衹有2373戶被排除。全台共計約312.6萬戶適用，大約2.4萬戶會遭排除。



“財政部”也公布，地方政府訂立差別稅率基準，有關非自住空屋僅分成2大類別，一類是六都，共分4個級距2戶以下稅率3.2%，較非六都的2.6%高，但持有7戶以上，不論六都、非六都皆課以4.8%的高稅率。



最被不動產業界關切的建商餘屋適用稅率，昨日公布持有1年內為2%，但超過2年的稅率即逾4%以上。宋秀玲舉例，如某人在台北市、新北市各有5戶非自住住宅，全台歸戶共計10戶，每戶適用稅率就是4.8%。依統計，六都非自住新屋在囤房稅2.0上路後，平均每戶稅負增加2.64萬元，漲幅78%；非六都每戶平均增加1.18萬元，增幅95%。



對建商餘屋要課重稅，不動產開發公會全聯會理事長楊玉全痛批，囤房稅課建商的庫存、存貨，在各產業絕無僅有，租稅成本不斷墊高，房價要怎麼降下來。



楊玉全認為草案給的銷售期太短，超過一年稅率就跳到2.4%以上，由於囤房稅是從拿到使照就開始計算，就算預售出去，一年內不一定可完成保存登記與過戶登記，都更案的時程如涉及釐正與變更，時間會拖更久，“財政部”應考量這些行政作業時間，及建商是生產者根本不具囤房動機，在基準上，應給予更為合理的銷售期間。否則集體加稅下，衹有堆高房價，最後還是轉嫁給購屋者。



住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，新制將促使建商在預售期間盡量完銷，且小坪數銷售問題不大，對建商來說，中大坪數餘屋就算拿出來賣，恐怕也是票房毒藥。