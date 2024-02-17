日月潭櫻花盛開　縣長許淑華搶攻觀光商機

“2024九族櫻花祭”開幕典禮，南投縣長許淑華、日本櫻花協會第30任“櫻花女王”杉浦美櫻里（後排右二）一同出席。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月17日電（記者 方敬為）南投日月潭九族文化村進入年度櫻花祭，今天請到中國國民黨南投縣長許淑華、日本櫻花協會第30任“櫻花女王”杉浦美櫻里共同揭幕，並發表“花狩護櫻宣言”，搶攻賞花觀光商機。許淑華表示，花卉、觀光是南投主要的經濟產業，九族文化村將兩者結合，可望促進南投觀光發展，也歡迎日本朋友多到南投旅遊，活絡南投經濟。



九族文化村園區內種植5000棵八重櫻花，每年2月至3月底花季盛開，成為中台灣知名賞花景點，該園區也是日本櫻花協會認證的海外“賞櫻名所”，17日園區舉辦“2024九族櫻花祭”開幕典禮，九族文化村副董事長張協權特別請到許淑華、日本台灣交流協會駐台代表片山和之夫婦、日本櫻花協會代表工藤園子、第30任“櫻花女王”杉浦美櫻里共襄盛舉。



許淑華代表縣政府與日方代表共同簽署了一份“我愛櫻花－花狩護櫻宣言”重申舉辦櫻花祭的愛櫻初心，並宣布日月潭纜車換上櫻花塗裝命名為“櫻花女王號”，搶攻賞花觀光商機。



九族文化村副董事長張協權表示，2003年九族文化村受贈第19任日本櫻花女王母安亞紀帶來的櫻花苗開始，種下921地震重建的希望之櫻，也開啟台灣人賞櫻的風氣。2013年第24代櫻花女王川瀨陽子來台為海外首度認證的“賞櫻名所”碑石揭幕，為台日櫻花情誼再添佐證。今年櫻花協會再派剛選出的新任第30代櫻花女王杉浦美櫻里來台，為絕美“櫻花女王號”纜車揭幕，日本櫻花協會與九族文化村的“櫻花之絆”情誼，邁入第30年，難能可貴。



許淑華感謝九族文化村配合縣政府推動觀光旅遊發展，將花卉與觀光兩大縣內重點產業結合，每年櫻花祭都締造可觀的觀光商機，結合周邊的日月潭風景區，帶動南投觀光發展，期待今年能再創佳績，也歡迎日本朋友多來南投，體驗南投之美。