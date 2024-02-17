中評鏡頭：日月潭九族文化村櫻花盛開

南投縣長許淑華（右）與日本櫻花女王杉浦美櫻里一同行銷日月潭櫻花觀光。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月17日電（記者 方敬為）日月潭九族文化村2024年櫻花祭起跑，5千棵櫻花綻放，今天舉辦開幕式，雖然是春節補班日，但仍然遊客如織，民眾春節尾聲把握機會欣賞櫻花美景。



九族文化村園區內種植5000棵八重櫻花，每年2月至3月底花季盛開，成為中台灣知名賞花景點，該園區也是日本櫻花協會認證的海外“賞櫻名所”，17日園區舉辦“2024九族櫻花祭”開幕典禮，九族文化村副董事長張協權特別請到許淑華、日本台灣交流協會駐台代表片山和之夫婦、日本櫻花協會代表工藤園子、第30任“櫻花女王”杉浦美櫻裡共襄盛舉。



由於園區受到日本認證為賞櫻名所，台灣遊客不必飛到日本就能在本地徜徉櫻花海，每年櫻花祭開鑼總是人潮爆棚，一早園區就湧現大批賞花遊客，號召力驚人。



許淑華表示，南投縣非常重要的產業就是花卉與觀光，九族文化村每年都會跟縣政府合辦花卉嘉年華，園區辦理櫻花祭的活動更是南投重點活動，每年櫻花盛開的都有許多來自海內外的遊客到訪打卡，帶動了台灣的賞櫻風氣，也促進日月潭周邊觀光發展，她代表縣府歡迎大家多到南投旅遊、走春。