傅崐萁當面邀食安專案報告　陳建仁同意

陳建仁拜會國民黨團，總召傅崐萁（右二）等人出面接待。（中評評社 張嘉文攝） 中評社台北2月17日電（記者 張嘉文）“立法院”將在20日開議，“行政院長”陳建仁今天上午拜會中國國民黨“立法院”黨團時，國民黨團總召傅崐萁當面要求，在20日施政報告前應先完成“民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討”專案報告，陳當場應允，表示“立法院”有決議一定尊重。



陳建仁強調，實際上我們也很樂意跟大家說明這8年（蔡政府）來食安工作成果，更會比較一下在前8年（馬政府）時又有什麼樣的進步，會跟大家一併說明。有關食安報告，“行政院”當然尊重“立法院”相關決議，有相關決議一定會來報告。



而傅崐萁當面提出20日希望陳建仁先進行食安專報的要求，也等於希望為自己近日開啟的臨時會爭議畫下休止符。



陳建仁今天率領“行政院副院長”鄭文燦、秘書長李孟諺等人到“立法院”拜會“立法院長”韓國瑜、國民黨團、民進黨團和民眾黨團。國民黨團包括傅崐萁、黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘和多位藍委出面接待。



傅崐萁在接待的最後階段發言表示，回溯過去3年，“行政院”到“立法院”做施政報告前，依慣例針對民生與發生的時事問題，前後有10次專案報告並備質詢，今年國民黨團也已提出8年食安總檢討，希望陳建仁在“立院”20日開議當天做好專案報告準備。



傅崐萁說，這是“立法院”慣例，針對時事發生相關的急迫性，必須讓民眾瞭解，包括進口蛋、疫苗、3+11等，在施政報告前先到“立法院”專案報告，希望今年到“立法院”來時也能給民眾清楚答案，讓執政團隊勇敢面對民眾講清楚。



陳建仁對此給予正面回應說，有關“立法院”希望“行政院”進行食安報告的問題，“行政院”尊重 “立法院”相關決議，有相關決議的話一定會來報告，兩院希望攜手合作，就福國利民工作加強，使台灣未來更溫暖、更美好、更堅韌。