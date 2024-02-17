一點靈犀／中國電商赴美“內卷”亞馬遜

中評社北京2月17日電／據大公報報導，美國國家美式足球聯盟（NFL）冠軍戰“超級碗”（Super Bowl），中國跨境電商Temu“豪擲千金”買下六個30秒廣告位，累計金額估計逾千萬美元。鑒於公司的廣告語“像億萬富翁一樣購物”（Shop Like a Billionaire），美國媒體以此調侃Temu為“像億萬富翁一樣花錢”（Temu is spending like a billonaire）。



作為拼多多旗下的海外網購平台，Temu自2022年底進入美國市場後便迎來高速增長。2023年，Temu成為美國下載量最高的應用，全球排名第八。而在今年超級碗比賽日當天，Temu的下載量單日增長了34%。這一成績有賴於公司在市場宣傳方面砸下重金，極大地增加了用戶黏性。據美國數據平台Sensor Tower顯示，去年四季度，Temu用戶每周平均逗留時間達到了23分鐘，超過了亞馬遜和沃爾瑪的18分鐘和14分鐘。



廣告宣傳一擲千金



當然，以Temu為代表的中國跨境電商的最大撒手鐧無疑是“全託管模式”。該模式直連供需兩端，由平台方攬下集散質檢、跨境物流、海外營銷獲客、售後服務等中間環節，生產方只需根據訂單按時發貨至倉庫即可。由於在流通環節大幅壓降成本，Temu相對亞馬遜取得了明顯的價格優勢。



事實上，亞馬遜自己也有一套成熟的低價策略，其創始人貝索斯在2000年提出了“飛輪理論”，即用價格吸引消費者、提升用戶體驗，進而累積足夠流量，倒逼賣家給出更低價格。但立足於中國製造業優勢的“全託管模式”正在向亞馬遜經典的“飛輪理論”發起挑戰。根據移動分析公司GWS的數據，2023年9月份，亞馬遜移動端月活躍用戶1.42億，同比減少700萬，而同期Temu移動端月活躍用戶分別從460萬，增長至8240萬。



目前亞馬遜在美國的市佔率近40%，其中近70%的商品和第三方賣家來自於中國，後者的規模估計有10萬家。這些中國貿易商苦於亞馬遜訂立的嚴格規則，以及昂貴的運營費用，而中間環節高達80%的毛利率將會被平台方抽走。這一批賣家正逐步從亞馬遜轉移至Temu平台。

