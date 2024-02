一點靈犀／中國電商赴美“內卷”亞馬遜

中評社北京2月17日電/據大公報報導,美國國家美式足球聯盟(NFL)冠軍戰“超級碗”(Super Bowl),中國跨境電商Temu“豪擲千金”買下六個30秒廣告位,累計金額估計逾千萬美元。鑒於公司的廣告語“像億萬富翁一樣購物”(Shop Like a Billionaire),美國媒體以此調侃Temu為“像億萬富翁一樣花錢”(Temu is spending like a billonaire)。



作為拼多多旗下的海外網購平台,Temu自2022年底進入美國市場後便迎來高速增長。2023年,Temu成為美國下載量最高的應用,全球排名第八。而在今年超級碗比賽日當天,Temu的下載量單日增長了34%。這一成績有賴於公司在市場宣傳方面砸下重金,極大地增加了用戶黏性。據美國數據平台Sensor Tower顯示,去年四季度,Temu用戶每周平均逗留時間達到了23分鐘,超過了亞馬遜和沃爾瑪的18分鐘和14分鐘。



廣告宣傳一擲千金



當然,以Temu為代表的中國跨境電商的最大撒手鐧無疑是“全託管模式”。該模式直連供需兩端,由平台方攬下集散質檢、跨境物流、海外營銷獲客、售後服務等中間環節,生產方只需根據訂單按時發貨至倉庫即可。由於在流通環節大幅壓降成本,Temu相對亞馬遜取得了明顯的價格優勢。



事實上,亞馬遜自己也有一套成熟的低價策略,其創始人貝索斯在2000年提出了“飛輪理論”,即用價格吸引消費者、提升用戶體驗,進而累積足夠流量,倒逼賣家給出更低價格。但立足於中國製造業優勢的“全託管模式”正在向亞馬遜經典的“飛輪理論”發起挑戰。根據移動分析公司GWS的數據,2023年9月份,亞馬遜移動端月活躍用戶1.42億,同比減少700萬,而同期Temu移動端月活躍用戶分別從460萬,增長至8240萬。



目前亞馬遜在美國的市佔率近40%,其中近70%的商品和第三方賣家來自於中國,後者的規模估計有10萬家。這些中國貿易商苦於亞馬遜訂立的嚴格規則,以及昂貴的運營費用,而中間環節高達80%的毛利率將會被平台方抽走。這一批賣家正逐步從亞馬遜轉移至Temu平台。