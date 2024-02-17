英保守黨民望低　蘇納克前景堪憂

中評社北京2月17日電／據大公報報導，綜合CNN、彭博社、《紐約時報》報導：英國國家統計局（ONS）15日公布的官方數據顯示，英國連續兩個季度國內生產總值（GDP）萎縮，繼去年第三季度GDP萎縮0.1%之後，第四季度更是下降了0.3%，正式陷入經濟衰退。與此同時，英國保守黨在日前舉行的議會補選中，連丟兩個席位。外界估計英國今年將舉行議會選舉，首相蘇納克既未能兌現促進經濟發展的承諾，又難以提振保守黨選情。



英國議會選舉最遲須於2025年1月舉行，不過蘇納克上月已公開表示，不會等到最後一刻，可能在今年下半年便提早舉行大選。蘇納克去年向選民做出的重要承諾之一，就是推動經濟增長。然而英國國家統計局15日公布的官方數據顯示英國經濟進入衰退。外界普遍預期，從2010年執政至今的保守黨將會落敗。



英國主要行業數據下滑



英國工黨最高經濟官員、影子財政大臣雷切爾.裡夫斯批評蘇納克，“在保守黨執政下，英國經濟蕭條多年，蘇納克所做出的承諾『支離破碎』”，不可再繼續聲稱其經濟政策奏效，這也證明了保守黨無法扭轉其領導下英國超過14年經濟疲弱的局面。



英國國家統計局估計，2023年全年英國經濟增長動力疲弱，GDP僅增長0.1%。如果排除受新冠疫情影響的2020年，這是自2009年以來最差的表現，2022年產量增長4.3%，去年產量增長疲弱。英國國家統計局經濟統計主任利茲.麥基翁表示，2023年第四季度所有主要行業均出現下滑，其中製造業、建築業和批發業對經濟增長構成最大拖累，但部分被住宿、車輛租賃和機械業的增長所抵銷。英格蘭和威爾士特許會計師協會經濟主任蘇倫.蒂魯稱英國經濟在2023年“陷入持續停滯的周期”。



同時，英國的民生消費表現也出現萎縮，因生活成本提高及利率上升所帶來的壓力，英國家庭不斷減少開支。截至2023年底，在11月黑色星期五舉行大規模的促銷活動之後，民眾在12月的支出有所減少，零售業者在聖誕季慘淡經營，加劇GDP下滑。英國主要的服務業產值也連續3季下降，在2023年最後3個月下降0.2%。

