特朗普首宗刑事訴訟下月開審

中評社北京2月17日電／據大公報報導，據法新社報導：正競逐共和黨提名，力爭再次入主白宮的美國前總統特朗普，當地時間15日到紐約市的法院，就“封口費”一案出席審訊前的最後一場聽證會。特朗普再次要求法庭駁回司法部對他的起訴，或把案件押後，指審訊將影響他的競選工作，但遭法官拒絕。法官指衹有法律原因才能押後開審日期，而競選總統並非法律原因，因此決定3月25日正式開審，令特朗普成為美國歷來首個接受刑事審訊的前總統。



去年3月，特朗普因涉嫌在2016年競選期間向一名艷星支付“封口費”並偽造商業紀錄一事被刑事指控。特朗普因“封口費”一案面臨34項重罪起訴，他要求法官撤回這些起訴。然而，此案的主審法官胡安.梅爾尚駁回了請求，並確認該案將於3月25日審判。梅爾尚表示，審判可能會持續5至6周，在4月底或5月初結束。



與此同時，調查美國總統拜登次子亨特“通烏門”的特別檢察官，起訴一名前聯邦調查局（FBI）線人撒謊。43歲的斯米爾諾夫被控在FBI調查中作出虛假陳述及捏造不實和虛構紀錄，若被定罪，最長可能要入獄25年。根據大陪審團日前向加州聯邦法院提交的起訴書，斯米爾諾夫向FBI聲稱，烏克蘭天然氣公司Burisma公司主管在會議中說，他們聘用亨特，是為了“透過他父親（拜登）保護我們不受各種問題所擾”。如今起訴書指出，斯米爾諾夫聲稱的事件“純屬揑造”。